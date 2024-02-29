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Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

Авторы изложили один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предусматривают другие

сегодня, 09:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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В отчете Бундестага об "анализе рисков для гражданской защиты" немецкого правительства говорится об одном из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО. Фото: из открытых источников

"Нападение агрессора — гибридное и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", – говорится в отчете.

Как указывает материал, война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

Далее авторы излагают один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предусматривают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.

Фаза І длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное воздействие агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы — гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

Фаза II длится несколько месяцев и предполагает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО — и развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие — все меньшим.

Фаза III, которая длится минимум один год, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО — выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе.

В конце концов, во время фазы IV армия агрессора прорывается через оборонительные рубежи НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В своем отчете правительство Германии предлагает брать этот сценарий в качестве основы для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

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