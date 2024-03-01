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Германия составила сценарий войны России с НАТО: Bild раскрыл детали

Немецкие аналатики считают возможным, что российские войска прорвуться в Германию

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правительственные аналитики ФРГ пришли выводу, что в случае нападения России на территорию НАТО "вероятным сценарием" становится участие в ней и непосредственно Германии. При этом базовый сценарий нападения РФ на Альянс предусматривает 4 основные фазы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Германия составила сценарий войны России с НАТО: Bild раскрыл детали

НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первая фаза должна состоять из кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях, которая будет направлена на раскол общества и подрыв доверия к демократическим институтам. Кибератаки, акты саботажа и диверсии на важнейших объектах инфраструктуры – электростанциях, электросетях, дамбах.

Вторая фаза – стягивание российских войск к восточным границам НАТО, ответное стягивание войск альянса туда же. Появление первых беженцев, усиление кибератак, актов саботажа и диверсий, в том числе на потенциально опасных объектах – химзаводах, АЭС, дамбах. Возможно распыление боевых отравляющих веществ.

Третья фаза – дистанционные военные удары по объектам на территории НАТО, в том числе в Германии. Начало классической войны. Уничтожение или глушение космических спутников. Более жесткие угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ.

Четвертая фаза – сухопутное вторжение российских войск с возможным прорывом на территорию Германии. Распространение активных боевых действий в околоземное космическое пространство.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что российский диктатор Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, он хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО – это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов. Это чувствовалось во время выступления президента РФ на Федеральном собрании.




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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/moeglicher-russen-angriff-in-4-phasen-das-kriegsszenario-unserer-regierung-87334188.bild.html
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