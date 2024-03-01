Германия составила сценарий войны России с НАТО: Bild раскрыл детали

Правительственные аналитики ФРГ пришли выводу, что в случае нападения России на территорию НАТО "вероятным сценарием" становится участие в ней и непосредственно Германии. При этом базовый сценарий нападения РФ на Альянс предусматривает 4 основные фазы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первая фаза должна состоять из кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях, которая будет направлена на раскол общества и подрыв доверия к демократическим институтам. Кибератаки, акты саботажа и диверсии на важнейших объектах инфраструктуры – электростанциях, электросетях, дамбах.

Вторая фаза – стягивание российских войск к восточным границам НАТО, ответное стягивание войск альянса туда же. Появление первых беженцев, усиление кибератак, актов саботажа и диверсий, в том числе на потенциально опасных объектах – химзаводах, АЭС, дамбах. Возможно распыление боевых отравляющих веществ.

Третья фаза – дистанционные военные удары по объектам на территории НАТО, в том числе в Германии. Начало классической войны. Уничтожение или глушение космических спутников. Более жесткие угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ.

Четвертая фаза – сухопутное вторжение российских войск с возможным прорывом на территорию Германии. Распространение активных боевых действий в околоземное космическое пространство.

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