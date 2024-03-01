В ISW знают, какие две цели сегодня преследует Путин

Российский диктатор Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, он хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО – это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов. Это чувствовалось во время выступления президента РФ на Федеральном собрании. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают Владимир Путин использовал риторику о переговорах и бряцание ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Путин подтвердил свою мнимую готовность к диалогу с Вашингтоном по вопросам "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США. Путин утверждал, что если Соединенные Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

ISW подчеркнул, сейчас Кремль проводит информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Путин также подчеркнул, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам, и заявил, что эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.

Военные аналитики отметили, что Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Кремль не прибег к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.

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