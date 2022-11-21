Германия стремительно наращивает закупку оружия: какая причина

До 100 млрд евро собирается выделить парламент Германии, чтобы приобрести новое вооружение и военную технику. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters .

"Отдел закупок работает на полную мощность. Только в ближайшие дни на утверждение в нижнюю палату парламента для утверждения поступят контракты на 25 млн евро", — сообщил представитель Бундестага.

Несколько источников сообщили журналистам, что Германия пытается увеличить оборонные закупки и просто даже заменить оружие, боеприпасы, которые она передала Украине, после того, как канцлер Олаф Шольц пообещал выделить 100 миллиардов евро, чтобы привести армию страны в полную боевую готовность.

Кроме того, страна активно обсуждает возможность передать Польше новые комплексы ПВО Patriot, необходимые для защиты воздушного пространства страны.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Германия угрожает Швейцарии из-за блокирования оружия для Украины . Швейцария поддерживает санкции против России, но последовательно блокирует экспорт оружия в Украину. Недавно Берн заблокировал поставки боеприпасов в немецкие танки "Гепард". Такие действия раздражают немецких политиков, угрожающих разорвать контракты со швейцарской промышленностью. Министерство обороны Германии оказывает давление на Швейцарию. Немецкий министр Кристине Ламбрехт в письме Берну на прошлой неделе утверждала, что боеприпасы следует немедленно экспортировать из-за важной оборонительной роли, например, для защиты экспорта зерна из украинских портов. Таким образом, Берлин угрожает отказаться от контрактов, заключенных между Германией и Швейцарией. По подсчетам Германия закупает 23% всей военной техники, которую производит Швейцария на продажу.