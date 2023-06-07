Германия требует отменить концерты Rammstein

Обнародованные две недели назад обвинения против солиста немецкой группы Тилля Линдеманна влияют на немецких граждан. Они призывают упразднить концерты Rammstein в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фото из открытых источников

Лидера немецкой группы Тилля Линдеманна обвиняют в вероятном жестком обращении с фанатами Rammstein на концертах. Кроме того, подозревают, что к этому причастны и наркотики. Rammstein отвергает любые обвинения в наркотиках и агрессивном обращении со своими фанатами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Издание B ild запросило анализ общественного мнения в институте INSA по этой ситуации. Оказалось, что 45% опрошенных граждан Германии призывают отменить все концерты Rammstein до тех пор, пока не будут объявлены официальные результаты расследований. 24% наоборот, поддерживают группу и против отмены выступлений. Еще 23% указали, что им безразлично на ситуацию связанную с группой Rammstein.

В настоящее время группа находится в большом европейском турне. Они должны сыграть четыре концерта в Мюнхене 7, 8, 10 и 11 июня. В июле Rammstein снова вернется в Германию, где выступит еще с тремя концертами в Берлине – 15, 16 и 18 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Rolling Stone опубликовал список 200 лучших певцов всех времен. Кто занял самые высокие места.

Также "Комментарии" писали о том, что немецкий суд оштрафовал фанатку Путина за поддержку российской агрессии в Украине. Уроженка Украины Елена Колбасникова проводит пророссийские митинги в Германии в поддержку Российской Федерации и ее деятельности в Украине.