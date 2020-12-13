Германия уходит на жесткий карантин

Вторая волна пандемии коронавируса вынуждает правительства европейских стран усиливать карантинные ограничения. Так, уже на этой со следующей недели в ФРГ вводят полный локдаун. Стартует жесткий карантин с 16 декабря. Окончательной даты ограничений пока нет, однако ожидается, что карантин продлится как минимум до 10 января.

Жесткий карантин в Германии продлиться почти месяц

С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель и руководство 16-ти федеральных земель государства.

На всей территории страны закроются магазины — исключение сделают только для продуктовых торговых точек. Школы и детские сады тоже будут закрыты. Разрешат работать только аптекам, заправочным станциям, финансовым учреждениям и почтовым отделениям.

Впрочем, власти предусмотрели и некоторые исключения. Немцам разрешено провести рождественские праздники в семейном кругу, но не более чем впятером.

Отмечается, что несмотря на запрет, церковные богослужения посещать все же можно, однако в маске и с соблюдением социальной дистанции. На крупные церковные службы доступ будет ограничен — попасть на них можно будет только по предварительной записи. С 16 по 10 января немцам рекомендуют отказаться от поездок в другие регионы ФРГ или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

При этом предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальную сумму компенсации решили увеличить с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство.

Как сообщал портал "Комментарии", правоохранители Тайваня строги к нарушителям карантина. Жесткие меры принимаются в отношении граждан, которые безответственно относятся к ограничениям. Так, дело порой доходит до курьезов. Рабочему из Филиппин придется заплатить 3 тыс. 500 долларов лишь за то, что он на восемь секунд покинул место изоляции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!