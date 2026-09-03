Германия успешно провела тайные испытания мощного оружие: почему угроза для РФ увеличится

Военно-морские силы Германии провели в Северной Атлантике секретное испытание израильской баллистической ракеты LORA. Запуск состоялся в ночь на 2 сентября в акватории между Ирландией и Исландией и, по данным Tagesspiegel, завершился успешно.

Баллистическая ракета LORA. Фото: из открытых источников

Для испытаний Германия направила два фрегата. Подготовка проходила преимущественно в закрытом режиме, однако власти заранее предупредили судоходные и авиационные службы об ограничениях в районе проведения запуска.

Успех испытания может ускорить планы Берлина по закупке израильской системы. Инспектор ВМС Германии Ян Кристиан Каак назвал запуск историческим событием для немецкого флота и отдельно подчеркнул дальность новой ракеты, которая превосходит ранее известные немецким военным возможности.

LORA – разработанная в Израиле баллистическая ракета, предназначенная для поражения наземных целей. Ее важной особенностью является размещение в пусковом контейнере, благодаря чему систему можно относительно быстро развернуть, в том числе с кораблей.

Заявленная дальность LORA превышает 500 километров. В случае закупки Германия получит еще один оперативно доступный инструмент для нанесения ударов по наземным объектам на значительном расстоянии.

Сейчас среди наиболее известных немецких дальнобойных систем для поражения наземных целей находится крылатая ракета Taurus. Появление LORA способно существенно расширить возможности немецких вооруженных сил, особенно в условиях роста требований к дальнобойному оружию.

В Tagesspiegel связывают возможную закупку с масштабным пересмотром немецкой оборонной политики после начала полномасштабной войны России против Украины. Новые системы рассматриваются как часть мер по укреплению сдерживания России.

Таким образом, ночной запуск в Атлантике может оказаться не просто испытанием. Для Германии он способен стать отправной точкой для появления у ВМС нового класса дальнобойного оружия и очередным шагом к масштабному перевооружению.

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