Німеччина успішно провела таємні випробування потужної зброї: чому загроза для РФ збільшиться

Військово-морські сили Німеччини провели у Північній Атлантиці секретне випробування ізраїльської балістичної ракети LORA. Запуск відбувся в ніч на 2 вересня в акваторії між Ірландією та Ісландією та, за даними Tagesspiegel, завершився успішно.

Балістична ракета LORA. Фото: з відкритих джерел

Для випробувань Німеччина направила два фрегати. Підготовка проходила переважно у закритому режимі, проте влада заздалегідь попередила судноплавні та авіаційні служби про обмеження в районі проведення запуску.

Успіх випробування може прискорити плани Берліна щодо закупівлі ізраїльської системи. Інспектор ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак назвав запуск історичною подією для німецького флоту і окремо наголосив на дальності нової ракети, яка перевершує раніше відомі німецьким військовим можливості.

LORA – розроблена в Ізраїлі балістична ракета, призначена для ураження наземних цілей. Її важливою особливістю є розміщення у пусковому контейнері, завдяки чому систему можна відносно швидко розгорнути, зокрема з кораблів.

Заявлена дальність LORA перевищує 500 км. У разі закупівлі Німеччина отримає ще один оперативно доступний інструмент для завдання ударів по наземних об'єктах на значній відстані.

Нині серед найвідоміших німецьких далекобійних систем для ураження наземних цілей знаходиться крилата ракета Taurus. Поява LORA здатна суттєво розширити можливості німецьких збройних сил, особливо в умовах зростання вимог до далекобійної зброї.

У Tagesspiegel пов'язують можливу закупівлю із масштабним переглядом німецької оборонної політики після початку повномасштабної війни Росії проти України. Нові системи розглядаються як частина заходів щодо зміцнення стримування Росії.

Таким чином, нічний запуск в Атлантиці може виявитися не просто випробуванням. Для Німеччини він може стати відправною точкою для появи у ВМС нового класу далекобійної зброї та черговим кроком до масштабного переозброєння.

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