logo

BTC/USD

25974.42

ETH/USD

1747.36

LTC/USD

77.76

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия назвала страну, которая является самой большой угрозой в своей стратегии нацбезопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия назвала страну, которая является самой большой угрозой в своей стратегии нацбезопасности

Германия назвала страну, которая является "наибольшей угрозой" миру и безопасности в Европе.

сегодня, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Германия впервые в истории подготовила и приняла стратегию национальной безопасности. Стратегия основывается на трех направлениях безопасности: обороноспособность, стабильность и устойчивость. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

Германия назвала страну, которая является самой большой угрозой в своей стратегии нацбезопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

В новом документе, который после нескольких месяцев обсуждений был принят федеральным правительством Германии, отмечается, что страна в течение нескольких лет увеличит свои расходы на оборонную сферу, которая должна составлять более 2% ВВП.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В стратегии национальной безопасности Германии Россия названа как "наибольшая угроза" для мира и безопасности. Кроме того, войну против Украины там называют "эпохальным переломом в европейском мирном порядке". В документе говорится, что российская агрессия в Украине сыграла важную роль в создании программы нацбезопасности Германии.

"С помощью стратегии национальной безопасности федеральное правительство хочет содействовать непрерывному процессу сотрудничества между всеми уровнями власти, бизнесом и обществом в целях безопасности нашей страны", – говорится в заявлении правительства Германии.

Новая стратегия предполагает усиление борьбы со шпионажем, диверсиями и в сфере киберзащиты. Кроме того, Германия настаивает на усилении технологий защиты на общем уровне ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель немецкого Министерства обороны отреагировал на информацию о возможно уничтоженных танках Leopard 2.

Также "Комментарии" писали, что немецкий суд оштрафовал фанатку Путина за поддержку российской агрессии в Украине. Уроженка Украины проживает в Германии и устраивает пророссийские протесты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/nimeccina-vperse-prijnala-nacionalnu-strategiu-bezpeki/a-65910001
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!