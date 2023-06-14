Германия назвала страну, которая является самой большой угрозой в своей стратегии нацбезопасности

Германия впервые в истории подготовила и приняла стратегию национальной безопасности. Стратегия основывается на трех направлениях безопасности: обороноспособность, стабильность и устойчивость. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

В новом документе, который после нескольких месяцев обсуждений был принят федеральным правительством Германии, отмечается, что страна в течение нескольких лет увеличит свои расходы на оборонную сферу, которая должна составлять более 2% ВВП.

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В стратегии национальной безопасности Германии Россия названа как "наибольшая угроза" для мира и безопасности. Кроме того, войну против Украины там называют "эпохальным переломом в европейском мирном порядке". В документе говорится, что российская агрессия в Украине сыграла важную роль в создании программы нацбезопасности Германии.

"С помощью стратегии национальной безопасности федеральное правительство хочет содействовать непрерывному процессу сотрудничества между всеми уровнями власти, бизнесом и обществом в целях безопасности нашей страны", – говорится в заявлении правительства Германии.

Новая стратегия предполагает усиление борьбы со шпионажем, диверсиями и в сфере киберзащиты. Кроме того, Германия настаивает на усилении технологий защиты на общем уровне ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель немецкого Министерства обороны отреагировал на информацию о возможно уничтоженных танках Leopard 2.

Также "Комментарии" писали, что немецкий суд оштрафовал фанатку Путина за поддержку российской агрессии в Украине. Уроженка Украины проживает в Германии и устраивает пророссийские протесты.