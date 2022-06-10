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Германия увеличила импорт из РФ почти на 60% во время войны в Украине

Но товарооборот между Украиной и Германией сократился на 11,8%

сегодня, 19:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Германия во время агрессии россии в Украине очень существенно увеличила импорт из России. Об этом в Twitter сообщил посол Украины Андрей Мельник.

Германия увеличила импорт из РФ почти на 60% во время войны в Украине

Германия увеличила импорт из РФ почти на 60% (фото из открытых источников)

В своем сообщении украинский дипломат приводит результаты исследования Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft.

"Это безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, Германия увеличила импорт из РФ на 60% в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро", — написал Мельник.

Кроме этого, по исследованию Восточного комитета немецкой экономики стало известно, что в этот же период экспорт в Россию сократился на 26,6%. Но все же, по результатам исследования установлено, что страна-агрессор занимает третье место по объемам торговли с Германией. Больше страна торгует только с Польшей и Чехией.

Германия увеличила импорт из РФ почти на 60% во время войны в Украине - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, почему Германия не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение. Немецкие власти до сих пор откладывают решение поставить Украине свои танки, в частности из-за опасений, что эта военная техника может оказаться на территории РФ. Такое мнение пришли журналисты рейтингового издания "Spiegel", имеющие данные источников, близких к правительству ФРГ. Издание отмечает, что официальный Берлин испытывает серьезные опасения относительно того, что окрылена после побед Украины, может решиться на то, чтобы атаковать Россию на ее же территории. После того как ВСУ одержал несколько крупных знаковых побед, Киев может рискнуть "на эйфории" пересечь украинско-российскую границу. Еще одна причина, почему Германия затягивает поставки вооружения – "определенное недоверие в Берлине к Владимиру Зеленскому".


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Источник: https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1535219152968876034
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