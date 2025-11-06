logo

BTC/USD

102115

ETH/USD

3325.9

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия вновь под колпаком: в каком городе подняли панику из-за неизвестного дрона
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия вновь под колпаком: в каком городе подняли панику из-за неизвестного дрона

Аэропорт немецкого Ганновера закрывали из-за неизвестного дрона

6 ноября 2025, 16:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аэропорт Ганновера, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия, вчера поздно вечером 5 ноября, временно приостанавливал работу из-за появления неизвестного беспилотника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Германия вновь под колпаком: в каком городе подняли панику из-за неизвестного дрона

Аэропорт Ганновер. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что работу аэропорта прекращали с 22:00 до 22:45 по местному времени после того, как пилот самолета, заходившего на посадку, заметил беспилотник. По предварительной информации, летающий аппарат пролетел над промышленной зоной вблизи аэропорта и исчез в неизвестном направлении.

Из-за инцидента три самолета — два пассажирских и один грузовой — были перенаправлены в другие аэропорты. Другие рейсы совершили посадку и вылет с задержкой. Служба безопасности аэропорта начала внутреннее расследование.

Читайте также на портале "Комментарии" — Международный аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить работу из-за неопознанных дронов. Немецкая служба управления воздушным движением в качестве меры предосторожности на время запретила полеты, проинформировало агентство dpa.

Также издание "Комментарии" сообщало – Служба военной разведки Дании обвинила российские военные корабли в неоднократных агрессивных действиях в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Провокации включали наведение оружия на датские суда и вертолеты, угрожающие маневры на границе столкновения и глушение навигационных систем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее "Комментарии" писали — Германия вовсю готовится к войне: с какой инициативой выступили в Бундестаге.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/aeroport-gannovera-zupinav-robotu-cerez-dron/a-74638225
Теги:

Новости

Все новости