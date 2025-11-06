Германия вновь под колпаком: в каком городе подняли панику из-за неизвестного дрона

Аэропорт Ганновера, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия, вчера поздно вечером 5 ноября, временно приостанавливал работу из-за появления неизвестного беспилотника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Аэропорт Ганновер. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что работу аэропорта прекращали с 22:00 до 22:45 по местному времени после того, как пилот самолета, заходившего на посадку, заметил беспилотник. По предварительной информации, летающий аппарат пролетел над промышленной зоной вблизи аэропорта и исчез в неизвестном направлении.

Из-за инцидента три самолета — два пассажирских и один грузовой — были перенаправлены в другие аэропорты. Другие рейсы совершили посадку и вылет с задержкой. Служба безопасности аэропорта начала внутреннее расследование.

