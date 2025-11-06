Німеччина знову під ковпаком: у якому місті підняли паніку через невідомий дрон

Аеропорт Ганновера, розташований у федеральній землі Нижня Саксонія, Німеччина, вчора пізно ввечері 5 листопада, тимчасово припиняв роботу через появу невідомого безпілотника. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "DW".

Аеропорт Ганновер. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що роботу аеропорту припиняли з 22:00 до 22:45 за місцевим часом після того, як пілот літака, який заходив на посадку, помітив безпілотник. За попередньою інформацією, літаючий апарат пролетів над промисловою зоною поблизу аеропорту і зник у невідомому напрямку.

Через інцидент три літаки — два пасажирські і один вантажний — були перенаправлені в інші аеропорти. Інші рейси здійснили посадку та виліт із затримкою. Служба безпеки аеропорту розпочала внутрішнє розслідування.

