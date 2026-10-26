Германия впервые готовится закупить украинские ракеты для Бундесвера: детали

Германия в ближайшие недели может завершить соглашение о закупке первой партии украинских крылатых ракет "Барс" для испытаний Бундесвера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами. Предполагается, что технические испытания начнутся в начале следующего года. В случае успешных результатов немецкие военные смогут рассмотреть заказ нескольких сотен ракет.

Германия. Фото: из открытых источников

В зависимости от модификации "Барс" способен поражать цели на расстоянии до 1000 километров и нести боевую часть массой до 105 кг. В Украине аппарат иногда называют "ракетой-дроном", тогда как в Германии его рассматривают как недорогую крылатую ракету. По словам президента Владимира Зеленского, Украина регулярно применяет "Барс" для ударов по военным базам и энергетическим объектам на территории России.

Как пишет FT, ракеты выпускает украинско-германское совместное предприятие, созданное в рамках инициативы Build with Ukraine, которую Зеленский запустил в прошлом году. Подробностей о компании немного. Первая партия ракет немецкого производства, профинансированная Берлином, поступила в Украину в октябре. Теперь производство может обеспечить и потребности самих немецких вооруженных сил.

Закупка вписывается в масштабную программу перевооружения Германии стоимостью 780 млрд евро на пять лет. Берлин стремится увеличить запасы дальнобойного оружия на фоне российской войны против Украины и сомнений относительно надежности американских гарантий безопасности при президентстве Дональда Трампа.

Ранее Германия подписала предварительное соглашение о приобретении американских "Томагавков" производства Raytheon. Однако эти ракеты стоят примерно 4-6 млн долларов за единицу, а производственные ограничения могут отодвинуть поставки до 2030-х годов.

Поэтому немецкие власти изучают и более доступные альтернативы. Помимо "Барса", Берлин планирует приобрести небольшую партию ракет Anthem американского стартапа Covenant. По данным FT, они примерно в десять раз дешевле "Томагавков", а украинская разработка может обойтись еще дешевле. При этом возможную закупку украинской ракеты Flamingo пока отложили.

Руководитель сухопутных войск Германии Кристиан Фрейдинг ранее заявил, что недорогие дальнобойные системы могут дополнить высокоточные крылатые ракеты. Их предполагается использовать для массовых ударов на глубину около 1500 километров и перегрузки вражеской ПВО, сохраняя более дорогие боеприпасы для стратегически важных целей. Окончательное решение о закупке "Барса" будет зависеть от результатов испытаний.

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