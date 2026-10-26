Німеччина вперше готується купити українські ракети для Бундесверу: деталі

Німеччина найближчими тижнями може завершити угоду про закупівлю першої партії українських крилатих ракет "Барс" для випробувань Бундесверу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з планами. Передбачається, що технічні випробування розпочнуться на початку наступного року. У разі успішних результатів німецькі військові зможуть розглянути замовлення кількох сотень ракет.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Залежно від модифікації "Барс" здатний вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів і нести бойову частину масою до 105 кг. В Україні апарат іноді називають "ракетою-дроном", тоді як у Німеччині його розглядають як недорогу крилату ракету. За словами президента Володимира Зеленського, Україна регулярно застосовує "Барс" для ударів по військових базах та енергетичних об'єктах на території Росії.

ракети випускає українсько-німецьке спільне підприємство, створене в рамках ініціативи Build with Ukraine, яку Зеленський запустив минулого року. Подробиць про компанію небагато. Перша партія ракет німецького виробництва, профінансована Берліном, надійшла до України у жовтні. Тепер виробництво може забезпечити потреби самих німецьких збройних сил.

Закупівля вписується в масштабну програму переозброєння Німеччини вартістю 780 млрд. євро на п'ять років. Берлін прагне збільшити запаси далекобійної зброї на тлі російської війни проти України та сумнівів щодо надійності американських гарантій безпеки за президентства Дональда Трампа.

Раніше Німеччина підписала попередню угоду про придбання американських "Томагавків" виробництва Raytheon. Однак ці ракети коштують приблизно 4-6 млн. доларів за одиницю, а виробничі обмеження можуть відсунути поставки до 2030-х років.

Тому німецька влада вивчає й доступніші альтернативи. Крім "Барса", Берлін планує придбати невелику партію ракет Anthem американського стартапу Covenant. За даними FT, вони приблизно в десять разів дешевші за "Томагавки", а українська розробка може обійтися ще дешевше. При цьому можливу закупівлю української ракети Flamingo поки що відклали.

Керівник сухопутних військ Німеччини Крістіан Фрейдінг раніше заявив, що недорогі далекобійні системи можуть доповнити високоточні крилаті ракети. Їх передбачається використовувати для масових ударів на глибину близько 1500 кілометрів та перевантаження ворожої ППО, зберігаючи дорожчі боєприпаси для стратегічно важливих цілей. Остаточне рішення про закупівлю "Барсу" залежатиме від результатів випробувань.

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