Германия вводит пограничный контроль с Польшей и Чехией: что произошло

На этой неделе Германия примет решение о вводе частичного пограничного контроля с Польшей и Чехией. На такой шаг официальный Берлин будет вынужден пойти, чтобы защитить себя от стремительного наплыва мигрантов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, пишет "Reuters".

Германия вводит пограничный контроль с Польшей и Чехией. Фото: GettyImages

"Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, то открытые границы внутри ЕС будут под угрозой. Мы хотим предотвратить перемещение контрабандистов с помощью гибкого и мобильного контроля в меняющихся местах", — отметила Фезер.

Министр добавила, что мероприятия будут введены совместно с Польшей и Чешской Республикой.

При этом "Reuters" отмечает, что согласно официальной информации, за первые 7 месяцев 2023 года в Германии количество первых запросов на предоставление убежища возросло на 78%. По данным полиции, в августе количество зарегистрированных незаконных пересечений границы с Германией достигло 14 701, что на 66% больше, чем в том же месяце 2022 года.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского по Совбезу ООН. Официальный Берлин не хочет исключения России. Официальную позицию Берлина озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



