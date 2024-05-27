По словам спикера немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, Берлин и дальше выступает категорически против идеи некоторых союзников по созданию над частью Украины так называемого оборонного щита, чтобы защитить эти территории от ракетных ударов страны-агрессора России.

Олаф Шольц

Как подчеркнул представитель правительства, Берлин твердо убежден в том, что защита, которую могут предоставить Украине члены НАТО в вопросе противовоздушной обороны, будет означать, что Альянс напрямую вовлекается в войну с Россией.

"А этого мы не стремимся",

– подчеркнул Гебештрайт.

При этом он подчеркнул, что аналогичную позицию относительно противовоздушного щита придерживается министр обороны Германии Борис Писториус и секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом представитель правительства отказался комментировать вопрос, требовала ли Германия от Украины не бить ее оружием по территории России.

Вместе с тем, немецкая оппозиция имеет категорически противоположную точку зрения. Там считают, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

Кроме того, есть информация, что в НАТО начались дискуссии по защите части Украины от ракетных ударов РФ. В частности, якобы Польша приступила к созданию коалиции для "расширенной противовоздушной обороны" западной части Украины. Однако пока эту коалицию еще не сформировали. По информации западных СМИ, эти планы не поддерживают Германия и Соединенные Штаты.

При этом, по информации западных СМИ, среди восточноевропейских политиков даже есть опасения, что немецкая канцелярия оказывает давление на Белый дом, чтобы тот ни в коем случае не согласился на предложения стран, расположенных на восточной границе НАТО, относительно большего привлечения государств Альянса в поддержку Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как члены НАТО хотят себя оградить от вероятной агрессии РФ.



