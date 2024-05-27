logo

BTC/USD

69904.96

ETH/USD

3938.69

LTC/USD

85.42

USD/UAH

40.62

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия выступает против важной поддержки Украины и давит на США
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия выступает против важной поддержки Украины и давит на США

Канцер Германии Олаф Шольц выступает категорически против идеи закрытия части территории Украины противовоздушным щитом НАТО. Более того, якобы даже давит на Белый дом, чтобы он тоже не поддерживал идею помочь Украине

сегодня, 17:06
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По словам спикера немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, Берлин и дальше выступает категорически против идеи некоторых союзников по созданию над частью Украины так называемого оборонного щита, чтобы защитить эти территории от ракетных ударов страны-агрессора России.

Германия выступает против важной поддержки Украины и давит на США

Олаф Шольц

Как подчеркнул представитель правительства, Берлин твердо убежден в том, что защита, которую могут предоставить Украине члены НАТО в вопросе противовоздушной обороны, будет означать, что Альянс напрямую вовлекается в войну с Россией.

"А этого мы не стремимся",
– подчеркнул Гебештрайт.

При этом он подчеркнул, что аналогичную позицию относительно противовоздушного щита придерживается министр обороны Германии Борис Писториус и секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом представитель правительства отказался комментировать вопрос, требовала ли Германия от Украины не бить ее оружием по территории России.

Вместе с тем, немецкая оппозиция имеет категорически противоположную точку зрения. Там считают, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

Кроме того, есть информация, что в НАТО начались дискуссии по защите части Украины от ракетных ударов РФ. В частности, якобы Польша приступила к созданию коалиции для "расширенной противовоздушной обороны" западной части Украины. Однако пока эту коалицию еще не сформировали. По информации западных СМИ, эти планы не поддерживают Германия и Соединенные Штаты.

При этом, по информации западных СМИ, среди восточноевропейских политиков даже есть опасения, что немецкая канцелярия оказывает давление на Белый дом, чтобы тот ни в коем случае не согласился на предложения стран, расположенных на восточной границе НАТО, относительно большего привлечения государств Альянса в поддержку Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как члены НАТО хотят себя оградить от вероятной агрессии РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/27/7186833/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости