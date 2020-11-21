США отправляют бомбардировщики на Ближний Восток

Экипажи B-52H "Stratofortress" ВВС США, в 5-ом бомбардировочном крыле базы ВВС Майнот, Северная Дакота, 21 ноября выполняют краткосрочную миссию на Ближний Восток, чтобы сдержать агрессию и успокоить партнеров США, как пишет Defense Visual Іnformation.

Фото: из открытых источников

Миссия демонстрирует способность вооруженных сил США развернуть боевую авиацию в любой точке мира в короткие сроки, чтобы помочь сохранить региональную стабильность и безопасность.

"Задачи оперативной группы бомбардировщиков подчеркивают мощные и разнообразные возможности ВВС США, которые могут быть быстро доступны в зоне действия CENTCOM (Центральное командование США)", — сказал генерал-лейтенант Грег Гийо, командующий 9-й воздушной армией (Центральные воздушные силы).

"Способность быстро вводить силы для захвата, удержания и использования инициативы является ключом к сдерживанию потенциальной агрессии. Эти миссии помогают экипажам бомбардировщиков ознакомиться с воздушным пространством региона и функциями управления и контроля, а также позволяют им кооперироваться с американскими и партнерскими авиационными средствами".

Отмечено, что США не стремятся к конфликту, но по-прежнему готовы реагировать на любые непредвиденные обстоятельства во всем мире.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп покинул саммит, чтобы поиграть в гольф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!