США отправляют бомбардировщики на Ближний Восток

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Татьяна Лозовенко
Экипажи B-52H "Stratofortress" ВВС США, в 5-ом бомбардировочном крыле базы ВВС Майнот, Северная Дакота, 21 ноября выполняют краткосрочную миссию на Ближний Восток, чтобы сдержать агрессию и успокоить партнеров США, как пишет Defense Visual Іnformation.
Фото: из открытых источников
Миссия демонстрирует способность вооруженных сил США развернуть боевую авиацию в любой точке мира в короткие сроки, чтобы помочь сохранить региональную стабильность и безопасность.
Отмечено, что США не стремятся к конфликту, но по-прежнему готовы реагировать на любые непредвиденные обстоятельства во всем мире.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп покинул саммит, чтобы поиграть в гольф.
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