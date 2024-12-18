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Германия закрывает центр по ремонту техники для ВСУ в Словакии: что произошло

Центр по ремонту украинской военной техники открылся в конце 2022 года по инициативе Германии

18 декабря 2024, 12:07
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Кравцев Сергей

Берлин принял решение закрыть центр по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины, который расположен на востоке Словакии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild", со ссылкой на заявление Министерства обороны ФРГ.

Германия закрывает центр по ремонту техники для ВСУ в Словакии: что произошло

Техника для ВСУ. Фото из открытых источников

Планируется до 31 декабря перенести центр технического обслуживания в Германию.

"Представитель Минобороны указал на изменения условий и необходимость выполнения местами чрезвычайно сложных ремонтных работ на поврежденной технике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после длительных переговоров, из-за проблем со стороны Словакии, которая неоднократно создавала трудности в работе ремонтного центра. Имелись также разногласия в трактовке европейских таможенных правил.

Центр по ремонту украинской военной техники открылся в конце 2022 года по инициативе Германии для ремонта самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных автомобилей Dingo, артиллерийских ракетных систем MARS II и зенитных установок Gepard. Дополнительные ремонтные базы немецкой промышленности также находятся в Литве и в Украине.

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