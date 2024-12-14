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В Германии может смениться власть: готовы ли оппоненты Шольца из ХДС продолжать поддержку Украины

Немецкий ХДС, который является лидером рейтингов, обещает поддерживать Украину

сегодня, 10:48
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Кравцев Сергей

Немецкие консерваторы "Христианско-демократический союз" включили поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

В Германии может смениться власть: готовы ли оппоненты Шольца из ХДС продолжать поддержку Украины

Украина и Германия. Фото из открытых источников

В блоке программы о внешней политике и политике безопасности ХДС обещает продолжить поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии "всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными способами и поставками оружия".

Также политсила обещает продвигать расширение санкций против России в конкретных сферах.

ХДС стремится установить 2% от ВВП как самую низкую допустимую границу расходов на оборону – что и сейчас является целевым показателем НАТО, но не предлагает ставить более высокую планку. Также в программе говорится о введении общеобязательной годовой службы на общественно важной работе и увеличении призыва в армию.

Стоит напомнить, действующий канцлер Олаф Шольц предложил парламенту 16 декабря провести голосование за доверие правительству, что, как ожидается, откроет путь к проведению досрочных выборов в феврале.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Германии Борис Писториус считает, что его страна должна в ближайшее время уделять Сирии гораздо больше внимания, чем это было раньше, для больших шансов на стабильность в регионе. Ведь в прошлом этот регион фактически был отдан Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в общении с немецкими СМИ, пишет "Tagesspiegel". 




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Источник: https://www.spiegel.de/
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