"Альтернатива для Германии" взяла 43,8% вторых голосов и 39 мест в ландтаге из 83. До абсолютного большинства партии не хватает трех мандатов. ХДС, правивший землей с 2002 года, обвалился с 37,1% до 17,2% и с сорока депутатов до пятнадцати. Остальные поместились в одну строчку, потому что СДПГ, "зеленые" и Левая партия имеют по восемь мест, Союз Сары Вагенкнехт пять, а свободные демократы не преодолели барьер вообще. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, однако главная цифра здесь не 43,8. АдН выиграла 38 из 41 одномандатного округа, и ХДС не получил ни одного прямого мандата, тогда как пять лет назад было сорок из сорока одного. Свой округ в Магдебурге проиграл даже действующий премьер Свен Шульце, возглавивший правительство только 28 января. Это уже не электоральные колебания, а замена политической инфраструктуры земли.

Виктор Таран замечает, что здесь важно обратить внимание на кампанию, потому что именно она сделала эту цифру возможной. Ульрих Зигмунд, 35 лет, бывший член ХДС, депутат ландтага с 2016 года, вел кампанию под лозунгом Alles ist möglich. Он отказался от классической партийной машины в пользу двух простых вещей. Первое это короткое вертикальное видео. АдН давно держит первенство среди немецких партий на TikTok, и Зигмунд работал там прицельно на молодых и неопределенных, то есть тех, кого традиционные партии многие годы считали безнадежными для мобилизации. Второе – это присутствие там, где политики обычно не бывает. Сельские праздники, пиво, колбаски, встречи владельцев мотоциклов "Симсон", бесконечные гуляния в умирающих городках без врача и магазина. Кандидат приходил туда, где люди уже давно чувствовали себя брошенными, и полностью снимал с себя рамку столичного политика.

По словам эксперта, дальше начинается арифметика, в которой никто не имеет решения. Для большинства нужны 42 голоса, а в АдН их 39. ХДС, СДПГ и "зеленые" вместе имеют 31 место, с Левой партией ровно 39, и только из BSW выходит 44. Но ХДС не хочет левых, а BSW не хочет коалиции, выстроенной исключительно против кого-то. Зеркальный вариант с АдН и BSW дает те же 44 голоса, и это уже комфортное большинство.

"Формальный союз с АдН руководство BSW перед выборами исключило, но от принципа брандмауэра партия фактически отказалась. Ее люди говорят о готовности разговаривать со всеми и называют точки пересечения, прежде всего санкций и возвращение дешевых российских энергоносителей. Предлагают беспартийного премьера и переменные большинства под каждый вопрос, включая голоса АдН. Конституция земли делает эту позицию более дорогой, чем она выглядит. В первых двух турах премьер нуждается в абсолютном большинстве, а в третьем достаточно большинства поданных голосов, и воздержавшиеся просто не считаются. То есть пять депутатов способны привести Зигмунда к власти, ни разу за него не проголосовав", – заметил эксперт.

Он замечает, что для нас важна не земельная кухня, а то, что на ней готовят. АдН требует прекратить оружие для Киева, отменить энергетические санкции и возобновить импорт российского газа, и BSW говорит почти то же самое. Требование остановить поставки оружия поддерживают 57% всех пришедших на участки и 92% избирателей самой АдН. Внешнюю политику определяет Берлин, но земельное правительство работает в Бундесрате и превращает Магдебург в постоянную трибуну против нынешнего курса. Новый ландтаг соберется не позже 6 октября, а жесткого срока для избрания премьера там нет. Поэтому борьба пойдет за три недостающих АдН голоса и за пять депутатов, которые решат все, ничего при этом не подписывая.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Альтернатива для Германии" (AfD) одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальте, одержав около 44% голосов. Результат более чем вдвое превысил показатель Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца, набравшего около 18%. Об этом сообщает Reuters.



