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Ультраправі в Німеччині розгромили партію Мерца: що тепер чекає на Україну

Партія отримала близько 44% голосів та вперше після Другої світової війни перемогла на земельних виборах. Тепер її успіх може стати трампліном до боротьби за владу у Німеччині

7 вересня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

"Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальті, отримавши близько 44% голосів. Результат більш ніж удвічі перевищив показник Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 18%. Про це повідомляє Reuters.

Ультраправі в Німеччині розгромили партію Мерца: що тепер чекає на Україну

Партія Альтернатива для Німеччини (AfD). Фото: з відкритих джерел

Такого результату ультраправої партії не вдавалося досягти у Німеччині з часів Другої світової війни. При цьому перемога на виборах поки не означає, що AfD автоматично очолить уряд федеральної землі. Підрахунок голосів продовжується, а для самостійного формування кабінету партії буде потрібно достатня кількість мандатів.

Головною проблемою для AfD залишаються потенційні партнери. Найбільші німецькі партії, як і раніше, виключають створення коаліції з ультраправими. Тому навіть переконлива перемога може не дати партії прямого доступу до влади у регіоні.

Лідер AfD у Саксонії-Ангальті Ульріх Зігмунд назвав результат історичним і заявив, що виборці зажадали серйозних політичних змін.

Для канцлера Мерця підсумки голосування стали серйозним ударом. Згідно з опитуванням ARD, 87% жителів землі незадоволені роботою федерального уряду. При цьому AfD останнім часом демонструє високі показники у загальнонаціональних опитуваннях.

Партія виступає за жорстке обмеження міграції, відновлення більш тісних відносин із Росією та скорочення військової допомоги Україні. У разі посилення позицій на регіональному рівні, AfD розглядає Саксонію-Ангальт як важливий майданчик для підготовки до федеральних виборів 2029 року.

При цьому німецька внутрішня розвідка класифікує регіональне відділення AfD у Саксонії-Ангальті як правоекстремістське. Сама партія звинувачення у екстремізмі відкидає.

Таким чином, вибори показали різке зрушення політичних настроїв: навіть без участі в уряді AfD отримала результат, який тепер неможливо ігнорувати на федеральному рівні.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/germanys-far-right-afd-seeks-landmark-state-victory-saxony-anhalt-votes-2026-09-06/
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