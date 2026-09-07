"Альтернатива для Німеччини" взяла 43,8% других голосів і 39 місць у ландтазі з 83. До абсолютної більшості партії бракує трьох мандатів. ХДС, який правив землею з 2002 року, обвалився з 37,1% до 17,2% і з сорока депутатів до п’ятнадцяти. Решта помістилася в один рядок, бо СДПН, "зелені" та Ліва партія мають по вісім місць, Союз Сари Вагенкнехт п’ять, а вільні демократи не подолали бар’єр узагалі. Про це розповів політичний експерт Віктор Таран.

Партія Альтернатива для Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, проте головна цифра тут не 43,8. АдН виграла 38 з 41 одномандатного округу, і ХДС не отримав жодного прямого мандата, тоді як п’ять років тому мав сорок із сорока одного. Свій округ у Магдебурзі програв навіть чинний прем’єр Свен Шульце, який очолив уряд лише 28 січня. Це вже не електоральне коливання, а заміна політичної інфраструктури землі.

Віктор Таран зауважує, тут важливо звернути увагу на кампанію, бо саме вона зробила цю цифру можливою. Ульріх Зігмунд, 35 років, колишній член ХДС, депутат ландтагу з 2016 року, вів кампанію під гаслом Alles ist möglich. Він відмовився від класичної партійної машини на користь двох простих речей. Перше це коротке вертикальне відео. АдН давно тримає першість серед німецьких партій на TikTok, і Зігмунд працював там прицільно на молодих та невизначених, тобто на тих, кого традиційні партії багато років вважали безнадійними для мобілізації. Друге це присутність там, де політики зазвичай не буває. Сільські свята, пиво, ковбаски, зустрічі власників мотоциклів "Сімсон", нескінченні гуляння у вимираючих містечках без лікаря й магазину. Кандидат приходив туди, де люди вже давно відчували себе покинутими, і цим повністю знімав із себе рамку столичного політика.

За словам експерта, далі починається арифметика, у якій ніхто не має рішення. Для більшості потрібні 42 голоси, а в АдН їх 39. ХДС, СДПН і "зелені" разом мають 31 місце, з Лівою партією рівно 39, і тільки з BSW виходить 44. Але ХДС не хоче лівих, а BSW не хоче коаліції, збудованої виключно проти когось. Дзеркальний варіант із АдН і BSW дає ті самі 44 голоси, і це вже комфортна більшість.

"Формальний союз із АдН керівництво BSW перед виборами виключило, проте від принципу брандмауера партія фактично відмовилася. Її люди говорять про готовність розмовляти з усіма й називають точки перетину, передусім щодо санкцій та повернення дешевих російських енергоносіїв. Пропонують безпартійного прем’єра і змінні більшості під кожне питання, включно з голосами АдН. Конституція землі робить цю позицію дорожчою, ніж вона виглядає. У перших двох турах прем’єр потребує абсолютної більшості, а в третьому достатньо більшості поданих голосів, і ті, хто утримався, просто не рахуються. Тобто п’ять депутатів здатні привести Зігмунда до влади, жодного разу за нього не проголосувавши", – зауважив експерт.

Він зауважує, для нас важлива не земельна кухня, а те, що на ній готують. АдН вимагає припинити зброю для Києва, скасувати енергетичні санкції та відновити імпорт російського газу, і BSW говорить майже те саме. Вимогу зупинити постачання зброї підтримують 57% усіх, хто прийшов на дільниці, і 92% виборців самої АдН. Зовнішню політику визначає Берлін, але земельний уряд працює в Бундесраті й перетворює Магдебург на постійну трибуну проти нинішнього курсу. Новий ландтаг збереться не пізніше 6 жовтня, а жорсткого строку для обрання прем’єра там немає. Тому боротьба піде за три голоси, яких бракує АдН, і за п’ять депутатів, які вирішать усе, нічого при цьому не підписуючи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальті, отримавши близько 44% голосів. Результат більш ніж удвічі перевищив показник Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 18%. Про це повідомляє Reuters.



