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Кравцев Сергей
Сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призвал канцлера Фридриха Мерца уйти в отставку после результатов земельных выборов в Мекленбурге – Передней Померании. По его словам, провал Христианско-демократического союза свидетельствует о необходимости политических перемен в Германии.
Тино Хрупалло. Фото: из открытых источников
Выборы 20 сентября стали серьезным ударом для партии Мерца. ХДС получил лишь 4,9% голосов и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер на выборах в ландтаг этой федеральной земли. Первое место заняла АдН с результатом 38,2%. Социал-демократическая партия Германии набрала 35,5%.
Хрупалла заявил, что рост поддержки АдН, по его мнению, связан с желанием граждан изменить политический курс страны. Он также выразил уверенность, что его партия со временем может войти в правительство.
Впрочем, результаты земельных выборов сами по себе не означают смены федерального правительства. Фридрих Мерц после оглашения результатов заявил, что не планирует покидать пост канцлера и намерен продолжать свой политический курс.
Таким образом, выборы продемонстрировали резкое различие между результатами правящего ХДС и АдН на уровне отдельной федеральной земли, но вопрос о будущем Мерца в должности канцлера остается открытым только в плоскости политических дискуссий, а не формальной процедуры его отставки.
Также издание "Комментарии" сообщало – партия Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах: важное заявление канцлера.