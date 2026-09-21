Германию лихорадит: с каким призывом к Мерцу обратилась лидер АдН после победы на выборах

Сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призвал канцлера Фридриха Мерца уйти в отставку после результатов земельных выборов в Мекленбурге – Передней Померании. По его словам, провал Христианско-демократического союза свидетельствует о необходимости политических перемен в Германии.

Тино Хрупалло. Фото: из открытых источников

"Это также сокрушительное поражение для Мерца в должности канцлера. Я бы ожидал, что он сделает выводы из этой катастрофы в Берлине и здесь, в Мекленбурге – Передней Померании, и подаст в отставку", – заявил Хрупалла в интервью DW.

Выборы 20 сентября стали серьезным ударом для партии Мерца. ХДС получил лишь 4,9% голосов и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер на выборах в ландтаг этой федеральной земли. Первое место заняла АдН с результатом 38,2%. Социал-демократическая партия Германии набрала 35,5%.

Хрупалла заявил, что рост поддержки АдН, по его мнению, связан с желанием граждан изменить политический курс страны. Он также выразил уверенность, что его партия со временем может войти в правительство.

Мы готовы. Мы хотим перемен", — сказал политик, добавив, что АдН намерена добиваться фундаментальной перестройки государственной политики.

Впрочем, результаты земельных выборов сами по себе не означают смены федерального правительства. Фридрих Мерц после оглашения результатов заявил, что не планирует покидать пост канцлера и намерен продолжать свой политический курс.

Таким образом, выборы продемонстрировали резкое различие между результатами правящего ХДС и АдН на уровне отдельной федеральной земли, но вопрос о будущем Мерца в должности канцлера остается открытым только в плоскости политических дискуссий, а не формальной процедуры его отставки.

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