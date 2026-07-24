Глава МИД Германии предупредил о прямой угрозе для Берлина: чем готовится ударить Россия

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Россия остается одной из главных угроз безопасности Европы. Во время визита в Южно-Африканскую Республику он подчеркнул, что российские оперативно-тактические комплексы "Искандер", развернутые в Калининградской области, способны достичь Берлина всего за несколько минут.

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Как сообщает Die Welt, тема российской агрессии стала одной из ключевых во время переговоров в ЮАР, которая продолжает занимать сдержанную позицию по войне в Украине и не осуждает полномасштабное вторжение России. Южная Африка входит в БРИКС и традиционно поддерживает тесные политические и экономические связи с Москвой.

Вадефуль призвал партнеров трезво оценивать современную ситуацию в безопасности. По его словам, Германия уже не питает иллюзий относительно намерений Кремля.

"Мы слишком хорошо видим, что Россия много лет нас обманывала и продолжает представлять для нас экзистенциальную угрозу безопасности", — заявил глава немецкого МИД.

Он подчеркнул, что размещение российских ракет в Калининграде существенно изменяет стратегический баланс в Европе, ведь время реагирования в случае потенциальной атаки будет измеряться считанными минутами.

Заявление Вадефуля прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в странах НАТО по укреплению восточного фланга Альянса, наращиванию систем противовоздушной обороны и дальнейшей поддержке Украины, которую союзники рассматривают как один из ключевых элементов европейской безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало — Берлин жестко ответил Кремлю: что в Германии назвали очередным российским фейком.



