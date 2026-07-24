Глава МЗС Німеччини попередив про пряму загрозу для Берліна: чим готується вдарити Росія

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія залишається однією з головних загроз безпеці Європи. Під час візиту до Південно-Африканської Республіки він наголосив, що російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", розгорнуті в Калінінградській області, здатні досягти Берліна лише за кілька хвилин.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Die Welt, тема російської агресії стала однією з ключових під час переговорів у ПАР, яка продовжує займати стриману позицію щодо війни в Україні та не засуджує повномасштабне вторгнення Росії. Південна Африка входить до БРІКС і традиційно підтримує тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.

Вадефуль закликав партнерів тверезо оцінювати сучасну безпекову ситуацію. За його словами, Німеччина вже не має ілюзій щодо намірів Кремля.

"Ми надто добре бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці", — заявив очільник німецького МЗС.

Він підкреслив, що розміщення російських ракет у Калінінграді суттєво змінює стратегічний баланс у Європі, адже час на реагування у разі потенційної атаки вимірюватиметься ліченими хвилинами.

Заява Вадефуля прозвучала на тлі триваючої дискусії в країнах НАТО щодо зміцнення східного флангу Альянсу, нарощування систем протиповітряної оборони та подальшої підтримки України, яку союзники розглядають як один із ключових елементів європейської безпеки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Берлін жорстко відповів Кремлю: що у Німеччині назвали черговим російським фейком.



