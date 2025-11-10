Готова ли Германия к войне: в Бундесвере сделали шокирующее признание

Бундесвер обнародовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось – Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Войска Германии. Фото: из открытых источников

Специальный отчет Бундесвера, подготовленный 200 экспертами (включая военных и медиков), дает первую мрачную оценку готовности к ЧП и указывает на неотложные шаги, которые нужно сделать.

По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.

Ожидается также рост инфекционных заболеваний в случае возможного вторжения и дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов. Также следует готовиться к целенаправленным атакам противника на больницы и медиков.

Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.

Специалисты рекомендуют организовать защиту больниц, аптек и производителей лекарств от мародерства и разрушений; лечебные помещения переместить под землю. Использовать школы и спортзалы как пункты сбора раненых. Провести обучение студентов-медиков оказанию помощи при военных ранениях и триажу. Уменьшить бюрократию в больницах для лечения на 20-25% больше пациентов. Восстановить производство критических лекарств в пределах ЕС. Организовать запас критических медикаментов и медицинских материалов. Использовать запасы крови из других регионов для предотвращения дефицита. Упростить требования к упаковке и инструкций лекарств. Провести больше учений между военными и гражданскими. Создать оперативную систему здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.

