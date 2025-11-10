logo

BTC/USD

106160

ETH/USD

3617.03

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Готова ли Германия к войне: в Бундесвере сделали шокирующее признание
commentss НОВОСТИ Все новости

Готова ли Германия к войне: в Бундесвере сделали шокирующее признание

В Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне, чувствуется нехватка медикаментов и не только

10 ноября 2025, 07:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бундесвер обнародовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось – Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Готова ли Германия к войне: в Бундесвере сделали шокирующее признание

Войска Германии. Фото: из открытых источников

Специальный отчет Бундесвера, подготовленный 200 экспертами (включая военных и медиков), дает первую мрачную оценку готовности к ЧП и указывает на неотложные шаги, которые нужно сделать.

По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.

Ожидается также рост инфекционных заболеваний в случае возможного вторжения и дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов. Также следует готовиться к целенаправленным атакам противника на больницы и медиков.

Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.

Специалисты рекомендуют организовать защиту больниц, аптек и производителей лекарств от мародерства и разрушений; лечебные помещения переместить под землю. Использовать школы и спортзалы как пункты сбора раненых. Провести обучение студентов-медиков оказанию помощи при военных ранениях и триажу. Уменьшить бюрократию в больницах для лечения на 20-25% больше пациентов. Восстановить производство критических лекарств в пределах ЕС. Организовать запас критических медикаментов и медицинских материалов. Использовать запасы крови из других регионов для предотвращения дефицита. Упростить требования к упаковке и инструкций лекарств. Провести больше учений между военными и гражданскими. Создать оперативную систему здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии ответили, от чего теперь зависит решение Путина о нападении на НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/inland/bundeswehr-schlaegt-alarm-so-schlecht-steht-es-um-unsere-kliniken-im-kriegsfall-690cf744b035f3184cc848f7?utm_source=chatgpt.com
Теги:

Новости

Все новости