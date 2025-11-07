В Германии ответили, от чего теперь зависит решение Путина о нападении на НАТО

Многие западные военные аналитики ошибочно полагают, что, пока продолжается война в Украине Россия якобы не решится на войну против любой страны НАТО. На самом деле, это может быть ошибочным утверждением. На самом деле, несмотря на войну против Украины, Москва сохранила достаточно ресурсов, чтобы осуществить небольшую, локальную атаку против территории НАТО в любой момент. Решение Кремля зависит от трех ключевых факторов и реакции Запада. Такое мнение высказал генерал-лейтенант германских вооруженных сил Александер Зольфранк.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Генерал-лейтенант подчеркнул, что возможное решение Москвы о нападении на НАТО будет зависеть от трех ключевых факторов: военной мощи России, боевого опыта, качества ее руководства.

Эти три фактора приводят меня к выводу, что российская атака находится в пределах возможного. Случится ли она – во многом зависит от нашего собственного поведения", — заметил генерал-лейтенант, имея в виду усилия НАТО по сдерживанию России.

Военный отметил, что гибридные действия Москвы, в том числе проникновение беспилотников, являются частью более широкой концепции, включающей также войну против Украины.

"Россияне называют это нелинейной войной. В их доктрине это этап боевых действий, предшествующий применению обычного оружия. А угроза ядерного удара – это война путем устрашения", — пояснил Зольфранк.

По его словам, цель Кремля – провоцировать НАТО, проверять его реакцию, а также посеять страх и неуверенность, чтобы испытать устойчивость Североатлантического союза.

