Чи готова Німеччина до війни: у Бундесвері зробили зізнання, що шокує

Бундесвер оприлюднив песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалося – Німеччина поки що не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не лише. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "Bild".

Війська Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Спеціальний звіт Бундесверу, підготовлений 200 експертами (включно з військовими та медиками), дає першу похмуру оцінку готовності до НП і вказує на невідкладні кроки, які потрібно зробити.

За найгіршим сценарієм, у Німеччині щодня опиняться близько 1000 поранених солдатів, плюс громадянські жертви. Експерти прогнозують "серйозне фізичне та психосоціальне навантаження" на медиків та інших пацієнтів.

Очікується також зростання інфекційних захворювань у разі можливого вторгнення та дефіцит медикаментів, крові та перев'язувальних матеріалів. Також слід готуватися до цілеспрямованих атак противника на лікарні та медиків.

Нині, за оцінкою експертів, медична система Німеччини готова помірковано: незрозумілі зони відповідальності, вразливі ланцюги постачання, недолагоджені канали комунікації; аптеки недостатньо запасають ліки, ніхто точно не знає, які лікарі є доступними або задіяними для резерву.

Фахівці рекомендують організувати захист лікарень, аптек та виробників ліків від мародерства та руйнувань; Лікувальні приміщення перемістити під землю. Використовувати школи та спортзали як пункти збору поранених. Провести навчання студентів-медиків надання допомоги при військових пораненнях та тріажу. Зменшити бюрократію у лікарнях для лікування на 20-25% більше за пацієнтів. Відновити виробництво критичних ліків у межах ЄС. Організувати запас критичних медикаментів та медичних матеріалів. Використовувати запаси крові з інших регіонів для запобігання дефіциту. Спростити вимоги до упаковки та інструкції ліків. Провести більше навчань між військовими та цивільними. Створити оперативну систему охорони здоров'я надзвичайних ситуацій.

