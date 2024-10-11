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Хотят ли немцы, чтобы Шольц позвонил Путину: результаты опроса

Большинство немцев – за то, чтобы Шольц возобновил прямые контакты с Путиным

сегодня, 12:16
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Кравцев Сергей

Подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц проявил инициативу и снова поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным после почти двух лет молчания. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "dpa".

Хотят ли немцы, чтобы Шольц позвонил Путину: результаты опроса

Олаф Шольц и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что в опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, 59% опрошенных высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Лишь 26% были против, а 15% не имели определенного мнения по этому поводу.

Последний раз Олаф Шольц говорил с Владимиром Путиным еще в конце 2021 года.

Отметим, результаты опроса YouGov также продемонстрировали, что практически половина граждан Германии считает, что Украина должна уступить свою территорию с целью достижения мира с Россией.

В частности, 45% респондентов придерживаются мнения, что Украина должна уступить территорию. 39% говорят, что она не должна уступить ни одним сантиметром. 22% считают, что Украина должна отказаться от аннексированного в 2014-м году Россией Крыма. 

Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года. 

Нет у немецкого населения единой позиции и по поводу того, следует ли снять запрет на удары Украины западным оружием вглубь территории России. 42% выступают "за" такое решение, а 43% – категорически против.

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