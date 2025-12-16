logo

Главная Новости Мир Германия Исчез интернет во время визита Зеленского: как объясняют инцидент в Германии
НОВОСТИ

Исчез интернет во время визита Зеленского: как объясняют инцидент в Германии

Пользователи не имели доступа к интернету и внутренней сети Бундестага

16 декабря 2025, 19:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Во время визита президента Украины в немецкий Бундестаг в понедельник, 15 декабря, там отключился интернет.

Исчез интернет во время визита Зеленского: как объясняют инцидент в Германии

Визит Владимира Зеленского в Бундестаг. Фото: из открытых источников

Пользователи также не имели доступа к внутренней сети и электронным почтовым аккаунтам и файлам. Об этом сообщает Der Spiegel.

"Поскольку проблема началась примерно в то же время, что и визит президента Украины Владимира Зеленского к президентке Бундестага Юлии Клекнер, в медиа и соцсетях появились предположения, что это могла быть российская кибератака", — пишет издание.

Ситуацию прокомментировали в ИТ-департаменте германского парламента. Там заявили, что временный сбой не был следствием хакерской атаки, а возник из-за перегрузки между двумя дата-центрами администрации Бундестага. Однако точную причину проблемы в дата-центрах до сих пор расследуют.

Отмечается также, что из-за сбоя в сети не удалось провести видеоконференцию между приехавшими в Берлин переговорщиками от США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и министрами иностранных дел ЕС, которые находились в Брюсселе.

Как сообщал портал "Комментарии", Германия поддерживает идею отправки европейской военной миссии в Украину, но пока в ФРГ сомневаются с отправкой собственных солдат. По словам министра обороны Германии, нерешенными пока остаются вопросы относительно мандата такой миссии, ее командования и формата участия.

Ранее издание "Комментарии" писало, что лидеры стран Европы после переговоров в Берлине обнародовали совместное заявление , где изложили план гарантий безопасности для Украины. В заявлении лидеры подчеркнули, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и продолжительного мира в Украине. В частности было договорено, что многонациональная сила должна формироваться в рамках "коалиции решительных" при поддержке США — для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море. Не исключаются действия внутри Украины. Контроль за прекращением огня должен осуществляться во главе с США с международным участием для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.



Источник: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/bundestag-internet-ausfall-am-montag-war-wohl-kein-cyberangriff-a-551daaf3-04cf-4f99-a52c-030f0b590c1d
