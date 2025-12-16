Зник інтернет під час візиту Зеленського: як пояснюють інцидент у Німеччині

Під час візиту президента України до німецького Бундестагу у понеділок, 15 грудня, там відключився інтернет.

Користувачі також не мали доступу до внутрішньої мережі та до електронних поштових облікових записів і файлів. Про це повідомляє Der Spiegel.

"Оскільки проблема почалася приблизно в той самий час, що й візит президента України Володимира Зеленського до президентки Бундестагу Юлії Клекнер, у медіа та соцмережах з’явилися припущення, що це могла бути російська кібератака", — пише видання.

Ситуацію прокоментували в ІТ-департаменті німецького парламенту. Там заявили, що тимчасовий збій не був наслідком хакерської атаки, а виник через перевантаження між двома дата-центрами адміністрації Бундестагу. Однак, точну причину проблеми в дата-центрах досі розслідують.

Зазначається також, що через збій у мережі не вдалося провести відеоконференцію між переговірниками від США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які приїхали до Берліна, та міністрами закордонних справ ЄС, які перебували в Брюсселі.

Як повідомляв портал "Коментарі", Німеччина підтримує ідею відправки європейської військової місії до України, але поки у ФРН вагаються з відправкою власних солдатів. За словами міністра оборони Німеччини, невирішеними поки залишаються питання щодо мандата такої місії, її командування та формату участі.

Раніше видання "Коментарі" писало, що лідери країн Європи після переговорів у Берліні оприлюднили спільну заяву, де виклали план гарантій безпеки для України. У заяві лідери наголосили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Зокрема, було домовлено, що багатонаціональна сила має формуватися в рамках "коаліції рішучих" за підтримки США — для відновлення сил України, захисту неба і безпеки на морі. Не виключаються також дії всередині України. Контроль за припиненням вогню має здійснюватись на чолі із США з міжнародною участю для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.