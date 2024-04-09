Исторический шаг: Германия отправила военных к российской границе

Глава немецкого оборонного министерства Борис Писториус называет "историческим моментом" событие, когда военные немецкого контингента сели на военный самолет для перемещения в Литву.

Борис Писториус (фото из открытых источников)

Писториус называет бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента в политике, проводимой канцлером Германии Олафом Шольцом, о котором он сказал два года назад, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, информирует Financial Times . Пункты стратегии заключаются в размещении тысяч военнослужащих из стран Запада на территории граничащих с Россией государств.

"Это важный день для Бундесвера", — сказал Писториус, отметив, что эта база будет первой в нынешней истории Германии.

В публикации уточняют, что хотя военные Германии участвовали в многонациональных миссиях и военных операциях за границей с НАТО, но страна никогда не размещает войска на постоянной основе за своими границами.

"Еще многое предстоит сделать, в том числе на местном уровне. Инфраструктура должна быть хорошей, казармы должны быть... жилье, квартиры. Мы сделаем все возможное, чтобы оснастить бригаду изначально так, как она должна быть оснащена", — продолжил Писториус. .

"Однако начало скромное. Первые 20 военных будут проживать в гостиницах, а затем будут снимать квартиры. До конца лета Германия ожидает, что всего 150 военнослужащих начнут новую жизнь в Прибалтике", — отмечает издание.

Этот контингент немецких военных – первый из 4800 солдат, которые будут постоянно дислоцироваться в странах Балтии до 2027 года. Это как ключевая часть новых планов обороны Североатлантического союза против Кремля. Немецкие военные станут 45-й танковой бригадой, в состав которой будет входить один танковый батальон Leopard 2, один мотопехотный батальон Puma, один многонациональный боевой батальон и войска поддержки.

В Литве очень хотели, чтобы Германия как можно быстрее отправила военных в дополнение к британским военным в Эстонии, канадцам в Латвии и американским военным на территории Польши.

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