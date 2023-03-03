Макеев рассказал, что Германия изменила свою политику по поставкам оружия

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил, что Германия перестала искать "отмазки" и увеличивает свою роль лидера в поставках военной техники в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Украинский дипломат Алексей Макеев. Фото из открытых источников

Германия в начале войны направила 5 тыс. касок для военных, чем оконфузила себя по сравнению с союзниками Украины. Однако впоследствии Германия начала перебирать больше инициативы в организации поставок оружия в Украину.

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"Что изменилось за последние несколько месяцев, так это то, что мы не просто обсуждаем текущую повестку дня, но мы стратегически планируем в соответствии с тем, что нужно и что можно сделать. Теперь нет больше оправданий, кроме фактов, о которых мы говорим", – говорит украинский посол.

Эти слова украинского посла резко отличаются от комментариев его предшественника Андрея Мельника, резко критиковавшего Германию за недостаточную военную помощь. Новый посол в Украине ответил, какие главные задачи перед ним существуют.

"Нам нужно больше боеприпасов и артиллерии дальнего действия, чтобы уничтожить российские цепи поставок", — сказал Макеев и добавил, что пока не получал уведомлений от украинского правительства о необходимости конкретных моделей самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошел скандал в Германии, украинские артисты решили отменить свои выступления из-за приглашения российских артистов, поддерживающих Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что канцлеру Германии Олаф Шольц озвучил свои темные прогнозы по войне в Украине.