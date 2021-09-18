Как жителям трех городов ввели просроченную вакцину Moderna

Жителям трех городов — в Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене ввели 840 доз вакцины против короны с истекшим сроком годности. Сотни людей не подозревали о сроке годности вакцины Moderna. Об этом сообщает газета Bild.

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

Вакцина должным образом транспортировалась в холодильниках. На этикетках был указан более длительный срок годности, о чем в пятницу объявили три ответственных района. Таким образом, вакцина все же вводилась частично. Однако позже дата оказалась неверной. Ответственные лица изначально не ожидают каких-либо последствий для пострадавших из-за этой ошибки.

"Пока не было сделано никаких выводов о том, что более длительное хранение повлияло бы на эффективность", — сказала медицинский директор районного центра вакцинации Зиндельфинген Мартина Бурхерт-Грейв.

Производитель провел исследования и доказал, что вакцина настолько стабильна, что ее можно хранить в течение трех месяцев при нормальной температуре холодильника. В Европе, однако, по-прежнему действуют требования Европейского агентства по лекарственным средствам, согласно которым срок хранения не должен превышать 30 дней.



При необходимости пострадавшие смогут пройти тест через четыре недели после второй вакцинации, чтобы узнать, насколько эффективна вакцинация. Для этого они должны получить письмо.

Администрация Байдена покупает еще сотни миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech.

Как ранее информировал портал "Комментарии", почему США закупают сотни миллионов вакцин Pfizer для других стран.

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