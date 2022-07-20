Какую игру ведет Шольц и Германия – почему обещанного Украине оружия, как не было, так и нет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину будут продолжены. Но, если посмотреть на список федерального правительства, то видно, как мало доставляется в Киев из Германии. Немецкая оппозиция говорит о позоре, сообщает Die Welt. Почему Шольц ведет себя подобным образом? Как это можно (и можно ли) изменить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Германии нужно помочь сделать свой окончательный выбор – и тем самым реально усилить позицию Украины в этой войне

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан рассуждает так:

"Правительство Германии и, в частности, его глава Олаф Шольц, продолжают демонстрировать чудеса геополитической эквилибристики в вопросе российско-украинской войны. Активно декларируя осуждение действий РФ и готовность всячески поддержать Украину, немецкий канцлер, повторяя как мантру фразу "всё прибудет вовремя", продолжает тормозить поставки оружия для ВСУ. Прикрываясь аргументами о необходимости привести предоставляемое оружие в надлежащий вид, внесении изменений в протоколы логистики, Германия так до сих пор и не обеспечила серьезных поставок. Согласно официальным источникам в немецком правительстве, за последние три недели в Украину было поставлено 42 тысячи продуктовых пайков и 102 автомобиля на нужды украинской армии. И всё. Ходят упорные слухи даже о пересмотре объемов поставок в сторону уменьшения".

По мнению эксперта, логика действий немецкого правительства понятна. В Германии, поясняет он, есть большой процент крупного и среднего бизнеса, который живет с торговых отношений с РФ.

"С одной стороны, есть заинтересованность в относительно дешевых российских энергоносителях (газ и нефть). С другой стороны, немецкие производители промышленного оборудования, бытовой техники и товаров широкого потребления крайне заинтересованы в бездонном российском рынке, который, несмотря на санкции, всё еще функционирует. В геополитическом аспекте Германии нужна единая и относительно мощная (экономика и военная сфера) Россия как некая альтернатива США и Великобритании, в контексте контроля процессов внутри ЕС", – рассказывает Александр Курбан.

Он считает, что внешняя политика Германии (в частности публичное поведение Шольца) сегодня напоминает весы, на одной чаше которых – выгоды от сотрудничества с РФ, а на другой – общечеловеческие ценности и интересы Украины.

"Решающего перевеса, по факту, пока нет, – отмечает эксперт. – Хотя "украинская" чаша выглядит более весомой. Думаю, Германии нужно помочь сделать свой окончательный выбор – и тем самым реально усилить позицию Украины в этой войне. Следует активно лоббировать украинские интересы в немецкой бизнес-среде, в кругу немецких политиков. Альтернативу российскому рынку и адекватные поставки энергоресурсов Украина, конечно, не сможет обеспечить. Однако выгодные предложение в вопросах транспортно-логистических проектов, в области сельского хозяйства, предоставления возможностей создание новых высокотехнологических предприятий, вполне нам по силам. Над германским геополитическим вектором нужно системно работать, с привлечением усилий всех ветвей украинской власти. Не отдавать это только в компетенцию нашего МИДа. Само по себе украинско-немецкое сотрудничество не будет расширяться, во всяком случае, в нужном нам контексте".

Никаких последствий в Германии действия Шольца касательно пробуксовок поставок вооружения в Украину – иметь не будут

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш считает, что у Шольца связаны руки.

"Даже, если он очень хочет разорвать отношения с Россией, на сегодняшний день у него нет такой возможности. Германия, к сожалению, сейчас тотально зависит от РФ экономически. Оттуда она получает около 40% газа (до широкомасштабной российской агрессии против Украины, которая смешала европейцам все карты сотрудничества с Москвой, было и вовсе 55%), огромная сырьевая зависимость (значительная часть продукции в Германии производится из российского сырья). Так что ФРГ заинтересована экономически в поставках сырья и энергоносителей из РФ", – поясняет Сергей Гармаш.

Он акцентирует – для того, чтобы избавиться от этой зависимости, нужно время. Поэтому Германия, уверен эксперт, не будет сейчас вступать в серьезный конфликт с РФ (не на словах, а на деле), чтобы та не могла использовать зависимость ФРГ как инструмент против германского правительства.

"Исходя из этого, думаю, что никаких последствий в Германии действия Шольца касательно пробуксовок поставок вооружения в Украину – иметь не будут. Любая политическая сила, которая станет новым немецким правительством, в итоге столкнется с той же реальностью – и ей придется вести себя точно так же, как ведет себя сейчас Шольц и его министры", – констатирует Сергей Гармаш.

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