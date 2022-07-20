Путин назвал причину, почему он не встретится с Зеленским

Условия для переговоров на самом высоком уровне между Украиной и Россией были созданы после того, как Россия отвела свои войска из центральной части Украины, в частности из-под Киева. Но в последний момент украинская сторона отказалась выполнять взятую на себя часть обязательств, "чтобы создать условия для переговоров". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент России Владимир Путин во время официального визита в Иран. Слова Путина цитирует российский "РБК".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин заявил, что Украина не выполнила договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле. При этом российский президент не указал, о каких именно договорённостях идет речь. Далее диктатор, сославшись на то, что официальный Киев отошел от взятых на себя обязательств, он не видит возможным прямых переговоров с Зеленским.

Российский президент отметил, что конечный результат происходящего – это ответственность не посредников, а от желания двух сторон вступать в диалог и договариваться. Если стороны готовы выполнять договорённости, тогда и есть результат. При этом Путин заявил, что он не видит большого желание у Киева договариваться.

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