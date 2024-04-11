Канцлер Германии хочет "перетерпеть" войну в Украине. На какое чудо надеется

Украина настоятельно просит Германию передать ей ракеты Taurus , чтобы получить преимущество над войсками страны-агрессора России и скорее завершить войну. Однако Берлин под разными предлогами отказывает Украине в этом.

Олаф Шольц

В конце концов, президент Владимир Зеленский предположил, что Олаф Шольц не хочет поставлять дальнобойные ракеты Украине, поскольку боится, что Россия нанесет по Германии ядерный удар. По мнению Шольца, отметил Зеленский, Taurus, в отсутствие ядерного оружия в Германии, является сильнейшим образцом вооружения.

При этом, как отметил Сумленный, Шольц и раньше боялся уже неактуальных ядерных угроз России, и, например, в апреле 2022 года отказывался предоставить Украине ББМ "Мардер". Тогда канцлер опасался, что Германия станет стороной войны, и как результат, РФ может ударить по стране ядеркой.

При этом политолог добавил, что страна-агрессор непрестанно угрожает всему миру применением ядерного оружия.

Вместе с тем, подчеркнул Сумленный, Германия все же поставляет Украине оружие и уже является стороной конфликта, и в этом нет ничего незаконного, ведь речь идет о коллективной обороне. Согласно международному праву, говорит политолог, это обязанность стран – помогать друг другу оградить себя от агрессии.

Сам Шольц, говоря о ракетах "Таурус", говорил о различных причинах их непредоставления Украины, в том числе отмечал, что вроде бы Украина не сможет их использовать без немецких военных. По его словам, аргументы канцлера выглядят неубедительно.

Как отметил Сумленный, Шольц просто хочет, чтобы Украина в войне с РФ не нанесла стране-агрессору большой вред.

"То есть он считает, что эту войну нужно претерпеть. Если же она станет длинной и ни одна сторона не будет иметь шансов на успех, то война завершится сама"

, – сказал политолог.

При этом он предположил, что своим избирателям в 2025 году он скажет, что помешал ядерной войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкие депутаты обратились к Шольцу с требованием перестать предоставлять Украине оружие и работать над мирными переговорами между Украиной и РФ.