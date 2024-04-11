Канцлер Германии хочет "перетерпеть" войну в Украине. На какое чудо надеется

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Ткачик Олеся
Украина настоятельно просит Германию передать ей ракеты Taurus , чтобы получить преимущество над войсками страны-агрессора России и скорее завершить войну. Однако Берлин под разными предлогами отказывает Украине в этом.
Олаф Шольц
В конце концов, президент Владимир Зеленский предположил, что Олаф Шольц не хочет поставлять дальнобойные ракеты Украине, поскольку боится, что Россия нанесет по Германии ядерный удар. По мнению Шольца, отметил Зеленский, Taurus, в отсутствие ядерного оружия в Германии, является сильнейшим образцом вооружения.
При этом, как отметил Сумленный, Шольц и раньше боялся уже неактуальных ядерных угроз России, и, например, в апреле 2022 года отказывался предоставить Украине ББМ "Мардер". Тогда канцлер опасался, что Германия станет стороной войны, и как результат, РФ может ударить по стране ядеркой.
При этом политолог добавил, что страна-агрессор непрестанно угрожает всему миру применением ядерного оружия.
Вместе с тем, подчеркнул Сумленный, Германия все же поставляет Украине оружие и уже является стороной конфликта, и в этом нет ничего незаконного, ведь речь идет о коллективной обороне. Согласно международному праву, говорит политолог, это обязанность стран – помогать друг другу оградить себя от агрессии.
Сам Шольц, говоря о ракетах "Таурус", говорил о различных причинах их непредоставления Украины, в том числе отмечал, что вроде бы Украина не сможет их использовать без немецких военных. По его словам, аргументы канцлера выглядят неубедительно.
Как отметил Сумленный, Шольц просто хочет, чтобы Украина в войне с РФ не нанесла стране-агрессору большой вред.
При этом он предположил, что своим избирателям в 2025 году он скажет, что помешал ядерной войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкие депутаты обратились к Шольцу с требованием перестать предоставлять Украине оружие и работать над мирными переговорами между Украиной и РФ.
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