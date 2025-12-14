Канцлер Германии сделал тревожное предупреждение и сравнил Путина с Гитлером

Канцлер Германии Фридрих Мерц совершил резкую историческую параллель, сравнив действия российского диктатора Владимира Путина с политикой нацистского лидера Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны. По его мнению, уступки агрессору только подпитывают его аппетиты, а поражение Украины может иметь катастрофические последствия для всей Европы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Выступая 13 декабря на партийной конференции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Мерц напомнил о событиях 1938 года. Тогда Франция и Великобритания заставили Чехословакию передать Судетскую область нацистской Германии, надеясь таким образом избежать большой войны в Европе.

Однако эти уступки не остановили Гитлера. Уже через несколько месяцев Третий рейх оккупировал остальную территорию Чехословакии, окончательно разрушив иллюзию "умиротворения" агрессора.

"Это российская агрессивная война против Украины – и против Европы. И если Украина упадет, война не остановится. Так же, как в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится", – подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, требования Кремля к Киеву и попытки навязать Украине уступки ради прекращения боевых действий напоминают политику компромиссов с нацистской Германией накануне Второй мировой войны. Он предостерег, что любое ослабление поддержки Украины может быть воспринято Москвой как сигнал дальнейшей экспансии.

