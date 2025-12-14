logo_ukra

BTC/USD

90023

ETH/USD

3109.25

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Канцлер Німеччини зробив тривожне попередження та порівняв Путіна з Гітлером
commentss НОВИНИ Всі новини

Канцлер Німеччини зробив тривожне попередження та порівняв Путіна з Гітлером

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв Путіна з Гітлером, нагадавши події 1938 року та застерігши Європу від поступок агресору.

14 грудня 2025, 06:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив різку історичну паралель, порівнявши дії російського диктатора Володимира Путіна з політикою нацистського лідера Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни. На його думку, поступки агресору лише підживлюють його апетити, а поразка України може мати катастрофічні наслідки для всієї Європи.

Канцлер Німеччини зробив тривожне попередження та порівняв Путіна з Гітлером

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Виступаючи 13 грудня на партійній конференції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), Мерц нагадав про події 1938 року. Тоді Франція та Велика Британія змусили Чехословаччину передати Судетську область нацистській Німеччині, сподіваючись таким чином уникнути великої війни в Європі.

Однак ці поступки не зупинили Гітлера. Уже за кілька місяців Третій рейх окупував решту території Чехословаччини, остаточно зруйнувавши ілюзію "умиротворення" агресора.

"Це російська агресивна війна проти України — і проти Європи. І якщо Україна впаде, війна не зупиниться. Так само, як у 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться", — наголосив Мерц.

За словами канцлера, вимоги Кремля до Києва та спроби нав’язати Україні поступки заради припинення бойових дій небезпечно нагадують політику компромісів із нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни. Він застеріг, що будь-яке ослаблення підтримки України може бути сприйняте Москвою як сигнал до подальшої експансії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мерц назвав найбільшу помилку США щодо України.

Також "Коментарі" писали, що Путін хоче через переговори виграти війну проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини