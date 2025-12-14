Канцлер Німеччини зробив тривожне попередження та порівняв Путіна з Гітлером

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив різку історичну паралель, порівнявши дії російського диктатора Володимира Путіна з політикою нацистського лідера Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни. На його думку, поступки агресору лише підживлюють його апетити, а поразка України може мати катастрофічні наслідки для всієї Європи.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Виступаючи 13 грудня на партійній конференції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), Мерц нагадав про події 1938 року. Тоді Франція та Велика Британія змусили Чехословаччину передати Судетську область нацистській Німеччині, сподіваючись таким чином уникнути великої війни в Європі.

Однак ці поступки не зупинили Гітлера. Уже за кілька місяців Третій рейх окупував решту території Чехословаччини, остаточно зруйнувавши ілюзію "умиротворення" агресора.

"Це російська агресивна війна проти України — і проти Європи. І якщо Україна впаде, війна не зупиниться. Так само, як у 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться", — наголосив Мерц.

За словами канцлера, вимоги Кремля до Києва та спроби нав’язати Україні поступки заради припинення бойових дій небезпечно нагадують політику компромісів із нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни. Він застеріг, що будь-яке ослаблення підтримки України може бути сприйняте Москвою як сигнал до подальшої експансії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мерц назвав найбільшу помилку США щодо України.

Також "Коментарі" писали, що Путін хоче через переговори виграти війну проти України.