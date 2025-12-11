Мерц назвав найбільшу помилку США щодо України: у Трампа є ще час одуматися

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що представники США запрошені на ключову зустріч у Берліні на початку наступного тижня, де обговорюватимуть можливе припинення вогню в Україні. Водночас він наголосив, що Київ не можна змушувати до "несправедливого миру", повідомляє Politico.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Після переговорів із генсеком НАТО Марком Рютте Мерц зазначив, що на берлінському саміті очікують участі президента України Володимира Зеленського та лідерів провідних європейських держав. За його словами, учасники зустрічі мають намір узгодити спільну позицію щодо шляхів врегулювання війни.

Канцлер уточнив, що США отримали запрошення, однак їхня участь залежатиме від результатів перемовин між Великою Британією, Францією, Німеччиною, Україною та США щодо так званого "мирного плану". Ці консультації заплановані на вихідні. Однією з тем стане європейська пропозиція щодо можливих територіальних домовленостей, яку цього тижня передали Вашингтону. За словами Мерца, документ стосується меж поступок, на які потенційно може погодитися Україна.

Канцлер підкреслив, що Європа має бути безпосереднім учасником мирного процесу, оскільки питання безпеки регіону залежать від його результатів. Він наголосив, що ключові рішення повинні залишатися за Києвом.

"Було б помилкою змушувати українського президента до миру, який народ не підтримає після чотирьох років страждань. Європа має продемонструвати рішучість і підтримку України у досягненні спільних цілей", — заявив Мерц на спільній прес-конференції з Рютте.

