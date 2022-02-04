Канцлер Германии стремительно теряет поддержку среди населения: почему людей не устраивает позиция Шольца

Новый канцлер Германии Олаф Шольц прощается с "медовым месяцем" своего пребывания в должности, поскольку его позиция по назревающему кризису на украинской границе не удовлетворяет избирателей. Об этом сообщает The Guardian.

Олаф Шольц - фото из открытых источников

Шольца, чья либерально-левая коалиция была приведена к присяге менее двух месяцев назад, Киев и другие столицы Центрально-Восточной Европы критикуют за то, что он придерживается ограничительной позиции страны по экспорту оружия в кризисные регионы и медленно рассматривает потенциальные санкции, которые могут быть вызваны вторжением России в Украину.

Однако на этой неделе Шольц также столкнулся с подобной критикой в Берлине.

В то время как Ангела Меркель редко преуспевала как оратор или ритор, Шольц "кажется, хочет превзойти ее в искусстве исчезновения", пишет еженедельник Der Spiegel, описывая выступление ее преемника за последние несколько недель как "почти невидимое, неслышное".

Согласно опросу, опубликованному в четверг Infratest Dimap, поддержка СДПГ Шольца упала до 22%, а консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) обогнал его на 27%. Его личный рейтинг в этом же опросе снизился на 17%.

Еще одним фактором, который может объяснить паралич немецкого лидера является то, что он поддерживает часто противоречивые взгляды на Россию.

Соединенные Штаты традиционно считают немцев своим важнейшим партнером – опрос, проведенный Фондом Кербера в ноябре 2021 года, показал, что после избрания президентом США Джо Байдена возродилась вера в трансатлантические отношения. Менее 5% опрошенных считают Россию важным партнером.

Но в целом немецкая общественность тоже не воспринимает Россию Владимира Путина как прямую угрозу. В таком же опросе, проведенном к наращиванию российских войск на границе с Украиной в декабре прошлого года, только 16% опрошенных немцев идентифицировали Россию как угрозу немецким ценностям. Более 80% заявили, что страна представляет собой незначительную угрозу или вообще не угрожает.

Опрос, опубликованный на этой неделе, проведенный Forsa, показал, что 43% живущих в бывших землях социалистической Восточной Германии считают США ответственными за усиление конфликта на востоке Украины, тогда как только 32% обвиняют Россию. В западной Германии 52% считали ответственность России и только 17% сказали, что проблема в США.



Сбалансированность таких разных взглядов является особой проблемой для Шольца и его партии: СДПГ сейчас управляет всеми пятью землями бывшего Востока, чьи премьеры оказывают влияние через Бундесрат, верхнюю палату немецкого парламента.

Одно из этих государств, Мекленбург-Передняя Померания, куда поступает газопровод Северный поток-2 из России. Завершенный, но не одобренный инфраструктурный проект, критикуемый большинством Европы, пользуется большой популярностью среди местного населения и поддерживается политиками социал-демократами в регионе.

Однако исчезновение с международной арены Шольца не удовлетворит этих избирателей, отметила Лиана Фикс, эксперт из России Фонд Кербера и постоянный сотрудник Немецкого фонда Маршалла.

"Немецкие избиратели, возможно, не хотят, чтобы их страна снабжала оружием, но они хотят, чтобы их лидер был заметен в дипломатических усилиях. И это то, что должно быть в пределах досягаемости Шольца", – отметила Фикс.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Германии запретили трансляцию российского канала RT.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!