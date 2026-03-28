"Каждая секунда на счету": немецкий пилот рассказал о регулярных "рисках" у границ НАТО

Военные летчики Германии, несущие службу на базе Мальборк в Польше, все чаще поднимаются в небо из-за активности российской авиации у границ НАТО. Как сообщает издание BILD, тревоги вблизи Калининградской области стали регулярным явлением, а на взлет у пилотов есть считанные минуты.

Пилот НАТО. Фото: Bild

Один из пилотов Бундесвера подробно описал процесс экстренного вылета. По его словам, подготовка проходит мгновенно: от одевания снаряжения до проверки ракет наземным персоналом.

"Как только раздастся звонок, каждая секунда на счету. Мы одеваем жилеты, хватает шлемы и бежим к машинам... Мы запрыгиваем в самолет, наземный персонал все готовит, закрывает кабину и вытаскивает штифты из ракет", — делится военный.

Обычно задача состоит в идентификации российских бортов, приближающихся к воздушному пространству Альянса с выключенными транспондерами. Пилоты НАТО сближаются с объектами для оценки их намерений и вооружений.

Летчик признается, что такие встречи всегда сопровождаются высоким напряжением и осознанием ответственности.

"Мы подлетаем, смотрим, что они делают, некоторое время летим рядом с ними. У меня всегда в голове: мы все люди, и россияне тоже. Но в конечном счете это всего лишь нажатие кнопки. И ракета уже летит", – подчеркнул он.

По данным BILD, на восточном фланге НАТО ежемесячно фиксируется около 40 подобных инцидентов, что свидетельствует о стабильно высоком уровне угрозы в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российским военным самолетом. Инцидент произошел 18 марта вблизи острова Вайндлоо, после чего эстонские власти вызвали представителя России для официального объяснения.