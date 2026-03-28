"Каждая секунда на счету": немецкий пилот рассказал о регулярных "рисках" у границ НАТО

Недилько Ксения
Военные летчики Германии, несущие службу на базе Мальборк в Польше, все чаще поднимаются в небо из-за активности российской авиации у границ НАТО. Как сообщает издание BILD, тревоги вблизи Калининградской области стали регулярным явлением, а на взлет у пилотов есть считанные минуты.
Один из пилотов Бундесвера подробно описал процесс экстренного вылета. По его словам, подготовка проходит мгновенно: от одевания снаряжения до проверки ракет наземным персоналом.
Обычно задача состоит в идентификации российских бортов, приближающихся к воздушному пространству Альянса с выключенными транспондерами. Пилоты НАТО сближаются с объектами для оценки их намерений и вооружений.
Летчик признается, что такие встречи всегда сопровождаются высоким напряжением и осознанием ответственности.
По данным BILD, на восточном фланге НАТО ежемесячно фиксируется около 40 подобных инцидентов, что свидетельствует о стабильно высоком уровне угрозы в регионе.
Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российским военным самолетом. Инцидент произошел 18 марта вблизи острова Вайндлоо, после чего эстонские власти вызвали представителя России для официального объяснения.