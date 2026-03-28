«Кожна секунда на рахунку»: німецький пілот розповів про регулярні «ризики» біля кордонів НАТО

Військові льотчики Німеччини, що несуть службу на базі Мальборк у Польщі, дедалі частіше піднімаються в небо через активність російської авіації біля кордонів НАТО. Як повідомляє видання BILD, тривоги поблизу Калінінградської області стали регулярним явищем, а на зліт у пілотів є лічені хвилини.

Один із пілотів Бундесверу детально описав процес екстреного вильоту. За його словами, підготовка відбувається миттєво: від одягання спорядження до перевірки ракет наземним персоналом.

"Як тільки пролунає дзвінок, кожна секунда на рахунку. Ми одягаємо жилети, хватаємо шоломи та біжимо до машин... Ми застрибуємо в літак, наземний персонал усе готує, закриває кабіну та витягує запобіжні штифти з ракет", — ділиться військовий.

Зазвичай завдання полягає в ідентифікації російських бортів, які наближаються до повітряного простору Альянсу з вимкненими транспондерами. Пілоти НАТО зближуються з об’єктами, щоб оцінити їхні наміри та озброєння.

Льотчик зізнається, що такі зустрічі в небі завжди супроводжуються високою напругою та усвідомленням відповідальності.

"Ми підлітаємо, дивимося, що вони роблять, якийсь час летимо поруч із ними. У мене завжди в голові: ми всі люди, і росіяни теж. Але в кінцевому підсумку це всього лише натискання кнопки. І ракета вже летить", — підкреслив він.

За даними BILD, на східному фланзі НАТО щомісяця фіксують близько 40 подібних інцидентів, що свідчить про стабільно високий рівень загрози в регіоні.

