Головна Новини Світ Німеччина «Кожна секунда на рахунку»: німецький пілот розповів про регулярні «ризики» біля кордонів НАТО
«Кожна секунда на рахунку»: німецький пілот розповів про регулярні «ризики» біля кордонів НАТО

За крок до натискання кнопки: як німецька авіація стримує російські провокації на східному фланзі Альянсу

28 березня 2026, 17:23
Недилько Ксения

Військові льотчики Німеччини, що несуть службу на базі Мальборк у Польщі, дедалі частіше піднімаються в небо через активність російської авіації біля кордонів НАТО. Як повідомляє видання BILD, тривоги поблизу Калінінградської області стали регулярним явищем, а на зліт у пілотів є лічені хвилини.

Пілот НАТО. Фото: Bild

Один із пілотів Бундесверу детально описав процес екстреного вильоту. За його словами, підготовка відбувається миттєво: від одягання спорядження до перевірки ракет наземним персоналом.

"Як тільки пролунає дзвінок, кожна секунда на рахунку. Ми одягаємо жилети, хватаємо шоломи та біжимо до машин... Ми застрибуємо в літак, наземний персонал усе готує, закриває кабіну та витягує запобіжні штифти з ракет", — ділиться військовий.

Зазвичай завдання полягає в ідентифікації російських бортів, які наближаються до повітряного простору Альянсу з вимкненими транспондерами. Пілоти НАТО зближуються з об’єктами, щоб оцінити їхні наміри та озброєння.

Льотчик зізнається, що такі зустрічі в небі завжди супроводжуються високою напругою та усвідомленням відповідальності.

"Ми підлітаємо, дивимося, що вони роблять, якийсь час летимо поруч із ними. У мене завжди в голові: ми всі люди, і росіяни теж. Але в кінцевому підсумку це всього лише натискання кнопки. І ракета вже летить", — підкреслив він.

За даними BILD, на східному фланзі НАТО щомісяця фіксують близько 40 подібних інцидентів, що свідчить про стабільно високий рівень загрози в регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Естонія заявила про порушення свого повітряного простору російським військовим літаком. Інцидент стався 18 березня поблизу острова Вайндлоо, після чого естонська влада викликала представника Росії для офіційного пояснення.



