Російський винищувач вторгся в повітряний простір Естонії: що відомо
Російський винищувач вторгся в повітряний простір Естонії: що відомо

Естонія заявила про порушення повітряного простору російським винищувачем Су-30.

19 березня 2026, 13:45
Slava Kot

Естонія заявила про порушення свого повітряного простору російським військовим літаком. Інцидент стався 18 березня поблизу острова Вайндлоо, після чого естонська влада викликала представника Росії для офіційного пояснення.

Російський винищувач вторгся в повітряний простір Естонії: що відомо

Російський винищувач вторгся в повітряний простір Естонії. Фото: AP

За даними естонського уряду, у повітряний простір країни увійшов російський винищувач Су-30. Літак перебував над територією Естонії близько однієї хвилини, після чого залишив повітряний простір держави.

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому офіційну ноту протесту. Естонська сторона вимагає пояснень щодо порушення державного кордону.

Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна зазначив, що на ситуацію оперативно відреагували союзники по НАТО. За його словами, у рамках місії Альянсу з охорони повітряного простору над Балтією піднялися винищувачі військово-повітряних сил Італії.

"В Естонії з 2004 року діє місія НАТО з охорони повітряного простору, і цього разу ми переконалися, що вона працює ефективно і відповідно до процедур. На порушення відреагувало підрозділ ВПС Італії, загрози безпеці Естонії не виникло", — сказав Цахкна.

За даними естонської влади, це перший випадок порушення повітряного простору країни російським літаком у 2026 році. Подібні інциденти в регіоні Балтійського моря регулярно викликають дипломатичні протести та підсилюють напруженість між Росією і країнами НАТО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Естонія закрила кордон для російських військових.

Також "Коментарі" писали, що Британія може згорнути місії в Естонії та на Кіпрі заради України.



Джерело: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2872192/rossiiskii-istrebitel-narushil-vozdushnoe-prostranstvo-estonii
