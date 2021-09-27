Климкин: главой МИД Германии может стать противник «Северного потока-2»

В воскресенье 26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Теперь на смену канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Германии могут прийти два кандидата социал-демократ Олаф Шольц и представитель ХДС/ХСС Армин Лашет. Фамилии именно этих двух человек чаще всего называют, когда идет обсуждение кандидатуры нового канцлера Германии. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Павел Климкин Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что касается Шольца, то он всегда концентрировался на внутренней политике. Поэтому ему будет намного сложнее хотя бы на начальных стадиях вести международные переговоры, что для Украины будет реально настоящим вызовом. Павел Климкин отметил, есть большой шанс, что министром иностранных дел Германии станет человек, который очень хорошо знает Россию, а также очень хорошо знает Украину. Речь идёт о Графе Ламздорфе со Свободных демократов.

"Сейчас он обсуждается, как кандидатура номер один или номер два. Он работал в МИД Германии потом занимал пост евродепутата. Был евродепутатом довольно продолжительное время. Он всегда очень чётко высказывался относительно Украины, как и относительно России в контексте обязательный поддержки Украины. Выступал за поддержку территориальной целостности Украины и за изменение курса относительно России. Он, кстати, противник "Северного потока-2" и он неоднократно об этом публично заявлял", – отметил Павел Климкин.

Он добавил, как бы там ни было, позиция главы МИД намного меньше значит, чем позиция канцлера. Потому не стоит прогнозировать, что позиция нового правительства Германии в вопросе "Северного потока-2" принципиально изменится.

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