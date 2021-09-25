В воскресенье закончится эпоха Меркель – кто придет на смену: эксперты назвали варианты

В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся парламентские выборы. Эту кампанию называют самой непредсказуемой за последние годы. Уже известно, что точно будет новый федеральный канцлер, потому что Ангела Меркель уходит с этого поста. Какой расклад сил накануне? Какой прогноз? Как тот или иной исход может повлиять на отношения ФРГ с Россией, с Украиной? В этих вопросах в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Выборы в Бундестаг Фото: Укринформ

"Монобольшинства" по итогам парламентских выборов в Германии не получится

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко обращает внимание, что согласно срезу последних социологических исследований, ни одна из партий Германии сейчас не является явным лидером. Поэтому "монобольшинства" не получится и партиям придется формировать коалицию. И уже по итогам ее формирования федеральный парламент Германии будет избирать нового канцлера.

"Что интересно: если бы канцлера избирал народ, а не Бундестаг, по итогам голосования им бы стал представитель СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) и действующий министр финансов Олаф Шольц, который, к тому же, выиграл теледебаты. А сама партия впервые за последние полтора десятилетия опередила в поддержке партию Меркель (Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза – ХДС/ХСС), – отмечает эксперт. – ХДС/ХСС ориентировочно может получить 21-23%, СДПГ – около 25-27%. Поддержка "Зеленых" (Союз-90/Зеленые) колеблется в пределах 14-17%. Также в парламент могут пройти либералы СвДП (Свободная демократическая Партия) и ультраправые АдГ (Альтернатива для Германии) и "Левая партия" (Партия "Левых"). При этом около 40% избирателей заявили, что пока не определились с выбором, и их голоса могут кардинально изменить расклад".

Наиболее вероятно, большинство будет формировать коалиция из трех-четырех партий. Но точно спрогнозировать, как договорятся политсилы, пока сложно, считает Ева Антоненко. Переговоры могут затянуться даже на месяцы, что приведет к временному отстранению Германии от активной внешней политики. И есть вероятность, что партия, набравшая наибольшее количество голосов, по итогам переговоров в коалицию не войдет.

"Кандидаты на пост канцлера как от ХДС/ХСС (Армин Лашет), так и от "Зеленых" (Анналена Бербок) были информационно дискредитированы во время избирательной кампании, что напрямую повлияло на их рейтинги и возможность занять должность. К тому же, в условиях значительного роста цен на газ программа "зеленой" Анналены Бербок рассматривается ее оппонентами как бомба замедленного действия для социального государства. По этой причине с большей вероятностью при голосовании за канцлера приоритет могут отдать Олафу Шольцу (СДПГ) или Армину Лашету (ХДС/ХСС)", – предполагает эксперт.

По ее мнению, несмотря на то, что нынешняя украинская власть рассматривает "зеленых" как своих потенциальных союзников, учитывая расклад, те вряд ли будут значительно влиять на внешнеполитический курс Германии – даже в случае вхождения в коалицию. Что вполне может случиться, учитывая ситуативное объединение Бербок и Шольца против Лашета на последних дебатах.

При этом СДПГ, лидеры в соцопросах, выступают за смягчение антироссийских санкций, подчеркивает Ева Антоненко. Однако, по ее мнению, не стоит рассматривать партию и Шольца утрированно пророссийскими. С наибольшей вероятностью при вхождении во власть они продолжат сдержанную политику Меркель по официальному осуждению аннексии Крыма при одновременном сотрудничестве с РФ по "Северному потоку-2".

Голосование не выборах в Бундестаг – лишь первый шаг к переформатированию власти

Политолог Андрей Окара называет политическую систему Германии, пожалуй, эталонной для парламентской формы правления.

"Именно коалиция в парламенте определяет большинство значимых вопросов. Нюанс в том, что коалиция может состоять не обязательно из победителей, но и из тех, кто имеет небольшие результаты на выборах, но готов стать частью коалиции. А потому само по себе голосование не выборах в Бундестаг – лишь первый шаг к переформатированию власти. Важно, как потом будут договариваться между собой партии", – поясняет политолог.

По его словам, сейчас довольно сложный набор возможностей, который по-разному будет влиять на украинскую, российскую, американскую политику германского парламента.

"В немецком обществе довольно сложное, многоуровневное отношение к России. Есть такие, кого по украинским понятиям можно идентифицировать как "ватников". Но есть и те, кто очень критически относится к пророссийским настроениям германской власти. Потому та же тема "Северного потока-2" имеет как жестких критиков, так и жестких сторонников", – отмечает Андрей Окара.

Он акцентирует, что главный тезис таких германских политиков как социал-демократы, как христианские демократы (сторонники Меркель) – самых больших и традиционных партий Германии – таков: мы с Россией много воевали и не хотелось бы, чтобы эта война продолжалась. И те, и другие готовые к компромиссу с Россией. На разных условиях, с разными нюансами. Но готовы. Потому российские наблюдатели с надеждой следят за выборами в Бундестаг. И надеются, что германская трендовая элита предпочтет интересы ценностям. Именно это происходит с СП-2. Интересы (Германия становится главным европейским распределителем газа) радикально доминируют над ценностями.

"Главная партия, которая проповедует политику ценностей, а не интересов, это "Зеленые". И для Украины самые эффективные и желаемые расклады – это, к примеру, ХДС/ХСС +Зеленые. Для России же – СДПГ + левые или СвДП. Последняя коалиция будет положительно влиять на всё, связанное с Северными потоками, на попытку конфигурировать геополитическую континентальную ось Москва-Берлин, общий фронт против Америки, европейско-российский. Более тесные отношения с Китаем, менее хорошие с Украиной (надо скорее решать конфликт, не взирая на интересы официального Киева)", — отметил Андрей Окара.

Он добавляет, если же тему Украины будут модерировать Зеленые и кто бы с ними ни был в коалиции – вышеназванные вопросы будут решаться в более выгодном для официального Киева ключе, считает Андрей Окара.

"В последнее время, отмечают немецкие аналитики, критика в отношении России увеличивается. Но всё равно общий настрой на реваншистские геополитические проекты остаются. И это будет, думаю, определять внешнеполитические взгляды новой немецкой власти. Так что, похоже на то, что для Украины хороших раскладов нет", — резюмирует политолог.

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