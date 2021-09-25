В воскресенье закончится эпоха Меркель – кто придет на смену: эксперты назвали варианты

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Кравцев Сергей
В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся парламентские выборы. Эту кампанию называют самой непредсказуемой за последние годы. Уже известно, что точно будет новый федеральный канцлер, потому что Ангела Меркель уходит с этого поста. Какой расклад сил накануне? Какой прогноз? Как тот или иной исход может повлиять на отношения ФРГ с Россией, с Украиной? В этих вопросах в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Выборы в Бундестаг Фото: Укринформ
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко обращает внимание, что согласно срезу последних социологических исследований, ни одна из партий Германии сейчас не является явным лидером. Поэтому "монобольшинства" не получится и партиям придется формировать коалицию. И уже по итогам ее формирования федеральный парламент Германии будет избирать нового канцлера.
Наиболее вероятно, большинство будет формировать коалиция из трех-четырех партий. Но точно спрогнозировать, как договорятся политсилы, пока сложно, считает Ева Антоненко. Переговоры могут затянуться даже на месяцы, что приведет к временному отстранению Германии от активной внешней политики. И есть вероятность, что партия, набравшая наибольшее количество голосов, по итогам переговоров в коалицию не войдет.
По ее мнению, несмотря на то, что нынешняя украинская власть рассматривает "зеленых" как своих потенциальных союзников, учитывая расклад, те вряд ли будут значительно влиять на внешнеполитический курс Германии – даже в случае вхождения в коалицию. Что вполне может случиться, учитывая ситуативное объединение Бербок и Шольца против Лашета на последних дебатах.
При этом СДПГ, лидеры в соцопросах, выступают за смягчение антироссийских санкций, подчеркивает Ева Антоненко. Однако, по ее мнению, не стоит рассматривать партию и Шольца утрированно пророссийскими. С наибольшей вероятностью при вхождении во власть они продолжат сдержанную политику Меркель по официальному осуждению аннексии Крыма при одновременном сотрудничестве с РФ по "Северному потоку-2".
Политолог Андрей Окара называет политическую систему Германии, пожалуй, эталонной для парламентской формы правления.
По его словам, сейчас довольно сложный набор возможностей, который по-разному будет влиять на украинскую, российскую, американскую политику германского парламента.
Он акцентирует, что главный тезис таких германских политиков как социал-демократы, как христианские демократы (сторонники Меркель) – самых больших и традиционных партий Германии – таков: мы с Россией много воевали и не хотелось бы, чтобы эта война продолжалась. И те, и другие готовые к компромиссу с Россией. На разных условиях, с разными нюансами. Но готовы. Потому российские наблюдатели с надеждой следят за выборами в Бундестаг. И надеются, что германская трендовая элита предпочтет интересы ценностям. Именно это происходит с СП-2. Интересы (Германия становится главным европейским распределителем газа) радикально доминируют над ценностями.
Он добавляет, если же тему Украины будут модерировать Зеленые и кто бы с ними ни был в коалиции – вышеназванные вопросы будут решаться в более выгодном для официального Киева ключе, считает Андрей Окара.
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