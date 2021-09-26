Конец эпохи Меркель: достижения и провалы канцлера Германии

В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят парламентские выборы. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка, при успешном формировании Кабинета министров, возглавит его. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимает этот пост 16 лет, в этот раз отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.

Ангела Меркель - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили достижения Меркель на посту, рассказав, как она проявила себя по отношению к Украине, а также, куда она может уйти.

16-летний срок Меркель — это это срок, при котором ЕС состоялся, расцвел и начал понемногу девальвировать



Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев отмечает, что Меркель достаточно лояльно относилась к Украине в течение всего периода пребывания у власти. Но эта лояльность сочеталась с жесткостью.

"На мой взгляд, лояльности было больше. У следующего же канцлера (кто бы им ни был), как мне кажется, будет больше жесткости, – считает эксперт. – Критики "забрасывают" Меркель, что в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО она якобы способствовала тому, чтобы Украина и Грузия не получили статус ПДЧ. Но это было не ее решение, и не решение тогдашнего президента Франции – Саркози. Это было консенсусное решение европейских политических элит. Которое просто озвучили Франция и Германия. Вешать на Меркель всех собак за это, как и за то, что в том же 2008-м не было подписано Трансатлантическое соглашение о создании единого рынка между США и ЕС – несправедливо. Хоть именно ее в этом винит в своих мемуарах бывший президент США Барак Обама".

По словам Руслана Бизяева, если оценивать 16-летний срок Меркель, то это срок при котором ЕС состоялся, расцвел (в первую очередь как экономический субъект) и начал понемногу девальвировать.

"Последний срок канцлера Меркель – это начало девальвации ЕС как единого проекта. Это и кризис с беженцами, и нереализованный проект "Европа двух скоростей", и не закрытые конфликты внутри ЕС – с Польшей, Венгрией, Австрией и рядом других стран. Основную вину тут несет Франция как политический центр Евросоюза. Но свою долю ответственности несет и Меркель. Она просто оказалась политиком другой эпохи. И, на мой взгляд, уходит как раз вовремя, – говорит Руслан Бизяев. – Хоть ей предлагали пятый срок, она могла согласиться и остаться".

Эксперт предполагает, что Меркель может уйти в достаточно известную бизнес-структуру, либо, например, на пост генсека Генассамблеи ООН (или другую высокую международную должность).

"Куда именно она уйдет, думаю, станет ясно в течение полугода, – считает Руслан Бизяев. – Меркель достаточно активная, долго сидеть без работы и писать мемуары, думаю, не будет".

Политическое влияние Меркель так или иначе будет еще довольно долго сохраняться

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что на огромный период пребывания Меркель у власти любили обращать внимание представители РФ. В стиле: вот вы нам пеняете, что у нас "вечный Путин", у вас у самих, по сути, "вечная Меркель".

"Но тут есть важный нюанс. Меркель без фальсификаций и подтасовок на каждых выборах подтверждала право быть канцлером. И граждане выбирали ее, поскольку та программа, те принципы, идеи, которые она защищала, соответствовали ожиданиям большинства граждан Германии", – поясняет эксперт.

В контексте Украины уходящий канцлер Германии, безусловно, останется очень неоднозначной фигурой, считает Игорь Рейтерович.

"Был период (с 2014-го по примерно 2017-й), когда Меркель точно была на стороне нашей страны. Канцлер занимала тогда достаточно жесткую позицию по отношению к РФ. При этом нужно понимать, что некоторые ее решение были ограничены той повесткой, которая была в самой Германии, – акцентирует эксперт. – И Меркель не могла не учитывать чаянья немецкого бизнеса – как в контексте внедрения санкций против России, так и в рамках выстраивания экономических отношений между Германией и РФ. С моей точки зрения, тот максимум внешнеполитический, дипломатический, который мы могли получить на тот момент от Германии, мы получили".

Под конец же последнего срока Меркель на посту канцлера ситуация несколько изменилась, считает Игорь Рейтерович.

"Меркель больше стала думать о непосредственно немецких делах. И те решения, которые так и или иначе были связаны, в том числе с РФ, были подчинены внутриполитической повестке дня. Это та же история с "Северным потоком-2". Кто-то считает, что она останется пятном на биографии Меркель. Но это, смотря с какой стороны смотреть. С украинской – да, это пятно. В какой-то степени – и с американской. Но для среднестатистического немца Меркель всё делала правильно, руководствуясь национальными интересами Германии. Тут она где-то была заложником той парламентской системы правления, которая действует в Германии. И была вынуждена учитывать всё многообразие интересов партий, находящихся в Бундестаге. В том числе некое русофильство, которое присутствует в бизнесовых кругах лидера европейской экономики", – подчеркивает эксперт.

Прогнозируя, что Меркель будет делать дальше, Игорь Рейтерович с практически стопроцентной уверенностью заявил, что она не повторит путь того же экс-канцлера Шрёдера или некоторых других немецких политиков, которые после завершения карьеры оказались де-факто на службе у Кремля. В Газпроме или в других структурах, которые контролируются ФСБ, российской властью.

"У Меркель другое положение, иное реноме. Роль морального авторитета, морального лидера, к которому, безусловно, будут активно обращаться сопартийцы за какими-то консультациями. И в плане формирования коалиции, и касательно выработки ряда решений, в том числе в рамках противодействия тем или иным негативным явлениям в мировой экономике, в экономике непосредственно Германии. Думаю, Меркель возьмет некую паузу, при этом не отказывая сопартийцам в консультациях. А потом, скорее всего, повторит судьбу многих европейских политиков, которые на такой политической пенсии занимались активной общественной, научной, преподавательской деятельностью. То есть, какие-то лекции, возможно, какой-то фонд, который будет заниматься глобальными вопросами мира, экологии, энергоэффективных технологий и так далее. Ее максимально будут привлекать на различные международные встречи, где будут собираться лидеры общественного мнения, научные деятели – для обсуждения проблем, которые волнуют человечество. Политическое влияние Меркель так или иначе будет еще довольно долго сохраняться", – резюмирует Игорь Рейтерович.

Ранее "Комментарии" писали, что Климкин рассказал, как Меркель до последнего не хотела признавать агрессию РФ.

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