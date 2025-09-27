logo

Лавров раскрыл карты: с чем РФ связывает завершение войны в Украине

Лавров повторил тезис о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам

27 сентября 2025, 21:27
Автор:
Кравцев Сергей

Российская Федерация связывает "надежды" на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров раскрыл карты: с чем РФ связывает завершение войны в Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске", — сказал Лавров.

Стоит обратить внимание, что выступление топ-дипломата России на Генассамблее ООН проходило в практически пустом зале.

По словам Лаврова, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать "поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание "развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.

"Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта", — добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — дроновые провокации России совеем неслучайны. Таким образом Кремль тестирует реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву. Российский диктатор Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине. такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – последние недели ознаменовались тем, что то в одной, то в другой европейской стране фиксировались неопознанные дроны, а еще раньше те же дроны массировано атаковали Польшу, затем был прорыв воздушного пространства Эстонии российскими МиГами. Также были сбои в аэропортах и кибератаки. И хотя прямых доказательств причастности России недостаточно, большинство экспертов считают, что именно Кремль стоит за "невидимым фронтом" и агрессией без единого выстрела. Об этом пишет "CNN".




Теги:

