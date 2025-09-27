logo

Путин не стал ждать победы против Украины: РФ начала еще одну войну
НОВОСТИ

Путин не стал ждать победы против Украины: РФ начала еще одну войну

CNN пишет о том, что Путин начал гибридную войну против Европы

27 сентября 2025, 12:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Последние недели ознаменовались тем, что то в одной, то в другой европейской стране фиксировались неопознанные дроны, а еще раньше те же дроны массировано атаковали Польшу, затем был прорыв воздушного пространства Эстонии российскими МиГами. Также были сбои в аэропортах и кибератаки. И хотя прямых доказательств причастности России недостаточно, большинство экспертов считают, что именно Кремль стоит за "невидимым фронтом" и агрессией без единого выстрела. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Путин не стал ждать победы против Украины: РФ начала еще одну войну

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует заявление премьера Дании Метте Фредериксен, которая сказала, что "гибридные атаки становятся новой реальностью для Европы". И такая деятельность России набирает обороты. В последние недели частью гибридной войны РФ против стран НАТО стали: более 20 беспилотников, якобы направленных в Польшу; 12-минутное нарушение эстонского воздушного пространства; хакерские атаки на аэропорты и инфраструктуру в нескольких странах; российское военное судно с выключенными транспондерами возле Дании.

Ни один из этих случаев не имеет официально подтвержденного виновника. Такая неопределенность — часть стратегии: посеять сомнения и недоверие, заставить граждан чувствовать себя беззащитными.

Как отмечают журналисты, гибридная тактика может выйти из-под контроля: диверсанты способны совершить роковые ошибки, которые приведут к гибели гражданских в странах НАТО. Это может вызвать чрезмерный или непредсказуемый ответ Запада.

"Но пока эти гибридные атаки — намеренно или по стечению обстоятельств — навязывают рядовым европейцам ощущение цены, которую они должны заплатить за постоянную поддержку Украины их правительствами", — пишет издание.

На четвертом году войны Путину удалось навязать Европе ощущение фронта без прямых боев. Задержки рейсов, рост цен и кибератаки — мелочи по сравнению с украинскими жертвами, но они становятся новым испытанием для европейских обществ и правительств, подытожил CNN.

Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/27/europe/putin-hybrid-war-europe-risks-intl
