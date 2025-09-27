Лавров розкрив карти: із чим РФ пов'язує завершення війни в Україні

Російська Федерація пов'язує "надії" на закінчення війни в Україні з подальшими переговорами із США. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Певні надії пов'язуємо із продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці", — сказав Лавров.

Варто звернути увагу, що виступ топ-дипломата Росії на Генасамблеї ООН відбувався практично в порожній залі.

За словами Лаврова, РФ бачить у підходах нинішньої адміністрації США прагнення не лише сприяти "пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи, а й бажання "розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу".

Також Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито від початку був відкритий до переговорів.

"Росія, як не раз наголошував президент Володимир Путін, від самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту", — додав Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН.

